Amazon aggiorna il tablet Fire HD 10

Luca Colantuoni,

Amazon ha annunciato l’arrivo di una versione aggiornata del Fire HD 10. Esteticamente non ci sono differenze rispetto al modello precedente, ma l’azienda di Seattle ha apportato diversi cambiamenti hardware e software, ii più importanti dei quali sono il raddoppio della RAM e la possibilità di interagire a distanza con Alexa. Purtroppo in Italia sono disponibili soli i tablet Fire HD 8 e Fire 7.

La versione 2017 del Fire HD 10 possiede un telaio in plastica e uno schermo IPS da 10,1 pollici con risoluzione full HD (1920×1200 pixel, 224 ppi). L’ultimo tablet ad avere un simile display è stato il Fire HDX del 2013. Altre novità rispetto al vecchio modello sono il processore quad core MediaTek a 1,8 GHz, 2 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 256 GB. A titolo di confronto, il Fire HD 10 (2015) aveva un display HD (1280×800 pixel), processore MediaTek a 1,5 GHz, 1 GB di RAM e 16/64 GB di storage, espandibile con schede microSD fino a 128 GB.

La dotazione hardware del Fire HD (2017) comprende inoltre una fotocamera posteriore da 2 megapixel, una fotocamera frontale VGA, connettività WiFi 802.11ac e Bluetooth, altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, jack audio da 3,5 millimetri, porta micro USB 2.0, accelerometro e sensore di luce ambientale. La batteria (capacità ignota) garantisce un’autonomia fino a 10 ore. Il tablet sarà disponibile in tre colori (Black, Marine Blue e Punch Red) dall’11 ottobre. I prezzi sono 149,99 dollari (32 GB) e 189,99 dollari (64 GB). Le versioni senza “offerte speciali” costano 15 dollari in più.

Per quanto riguarda il software, la prima novità si chiama Alexa Hands-Free. Gli utenti non devono più premere un pulsante per interagire con l’assistente personale, ma è sufficiente pronunciare la parola “Alexa“. Le risposte alle varie richieste verranno anche mostrate sullo schermo sotto forma di card. Gli utenti possono utilizzare la funzionalità per controllare i dispositivi IoT compatibili. La seconda novità è For You. Si tratta di una pagina della scherma Home che visualizza i contenuti recenti dell’utente (ebook, film, musica, giochi e app). Dalla stessa pagina è possibile accedere a Prime Photo e vedere le previsioni del tempo. For You sarà disponibile anche per gli altri tablet Fire.