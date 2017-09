Gmail converte numeri e indirizzi in link

Luca Colantuoni,

Google ha annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità per Gmail che velocizza l’esecuzione di tre operazioni molto frequenti. I numeri di telefono, gli indirizzi email e gli indirizzi fisici vengono ora convertiti automaticamente in link. Le azioni corrispondenti possono essere effettuate con un singolo tocco delle dita.

L’azienda di Mountain View sottolinea il suo servizio di posta elettronica viene spesso utilizzato per scambiare diverse informazioni con altre persone, soprattutto colleghi di lavoro. Per inviare una email, effettuare una chiamata telefonica o cercare un indirizzo sulla mappa era finora necessario un “copia e incolla” in altre app o sul sito web. Finalmente Google offre un’alternativa migliore, convertendo automaticamente numeri di telefono, indirizzi email e indirizzi fisici in collegamenti cliccabili. Stranamente la funzionalità, già offerta dalla concorrenza, non era ancora disponibile su Gmail.

Il funzionamento è molto semplice: un tocco sul numero di telefono avvia la chiamata, un tocco sull’indirizzo email apre il client predefinito e un tocco sull’indirizzo fisico porta l’utente in Google Maps. Il rollout è stato avviato e si completerà nei prossimi tre giorni. La novità può essere utilizzata su Android, iOS e web.

Nella versione di Gmail rilasciata pochi giorni fa sono state incluse altre due funzionalità. La prima permette di cambiare le impostazioni dell’account Google (informazioni del profilo, password, impostazioni per la privacy e altro) dalla sezione Account personale. La seconda, invece, riguarda una gesture per la posta in arrivo. L’utente può annullare l’operazione di archiviazione di una email (swipe a destra o sinistra sul messaggio), toccando il link che viene mostrato nella barra in basso.