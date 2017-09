Huawei Mate 10, prima immagine del phablet

Luca Colantuoni,

Manca meno di un mese all’annuncio dei nuovi smartphone del produttore cinese, quindi è atteso un incremento delle indiscrezioni sui dispositivi Huawei. Il noto leaker Evan Blass ha infatti pubblicato su Twitter la prima immagine ufficiale del Mate 10. Il dispositivo avrà diversi componenti hardware in comune il Mate 10 Pro, tra cui il processore Kirin 970, ma si prevedono alcune differenze estetiche.

Osservando il design si potrebbe affermare che il Mate 10 sembra un Galaxy Note 8 senza S Pen. In realtà lo spessore delle cornici è maggiore e lo schermo non è dual edge. Stranamente Huawei ha spostato il lettore di impronte digitali sotto il display (nel Mate 9 è sul retro), ma lo screen-to-body ratio sarà comunque più elevato rispetto al precedente modello. Il Mate 10 Pro dovrebbe invece essere un vero smartphone “bezel-less”. I due modelli integreranno il nuovo processore octa core Kirin 970 con NPU (Neural Processing Unit), in grado di eseguire direttamente sullo smartphone la maggioranza dei calcoli necessari per il riconoscimento facciale e altre funzionalità.

In base alle ultime informazioni, il Mate 10 avrà uno schermo da 5,88 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel), 6 GB di RAM, 64 GB di memoria flash, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C, batteria da 4.000 mAh e sistema operativo Android 8.0 Oreo con interfaccia EMUI 5.0. Le principali differenze con il modello Pro sarebbero lo schermo da 5,99 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel) e la doppia fotocamera posteriore.

Prima dei due top di gamma è previsto l’annuncio (in Cina) dello Huawei G10, il primo smartphone del produttore cinese con schermo 18:9 e quattro fotocamere. Il lancio ufficiale è programmato per il 22 settembre.