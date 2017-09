iPhone 8 in arrivo con TIM il 22 settembre

Filippo Vendrame,

TIM conferma che l’iPhone 8 e l’iPhone 8 Plus saranno disponibili all’interno del suo catalogo dal prossimo 22 settembre. Gli interessati possono già, oggi, preordinare i nuovi melafonini direttamente dall’eShop dell’operatore o presso i negozi ufficiali per riceverli al day one. Dal 22 settembre saranno acquistabili, sempre da TIM, anche i nuovi Apple Watch Series 3.

Per l’occasione, TIM ha, anche, confezionato un’offerta ad hoc per i nuovi iPhone 8 e iPhone 8 Plus. I nuovi melafonini potranno essere acquistati a rate. Infatti, i clienti TIM potranno scegliere di acquistare iPhone 8 o iPhone 8 Plus con “TIM Next“, la formula esclusiva che permette di avere un nuovo smartphone ogni anno. Dopo dodici mesi, il cliente potrà decidere se tenere il proprio iPhone o sostituirlo con l’ultimo modello iPhone senza costi aggiuntivi. Ovviamente, rimane anche la possibilità di acquistare iPhone 8 e iPhone Plus a prezzo intero. In questo caso, TIM regalerà una SIM con in omaggio 22GB di traffico dati da consumarsi nell’arco di un mese.

Maggiori dettagli sui preordini e sull’offerta dedicata nel sito ufficiale di TIM. L’operatore, inoltre, fa sapere che presto sarà possibile anche preordinare il nuovo iPhone X. Non è chiaro se questi preordini saranno proposti in anticipo rispetto a quelli ufficiali di Apple previsti a partire dal 27 ottobre.

Si ricorda, che iPhone 8 e iPhone 8 Plus sono dotati di display Retina HD (4,7 pollici e 5,5 pollici), chip A11 Bionic e sono stati progettati per le più innovative tecnologie di realtà aumentata. La fotocamera più amata al mondo è ancora più performante e la ricarica wireless dona a iPhone una nuova e potente funzionalità. iPhone 8 Plus è dotato di due fotocamere da 12 megapixel e introduce la modalità Ritratto con Portrait Lighting, che permette di godere degli incredibili effetti di luce di un vero studio fotografico, e di scattare fantastici ritratti anche con una limitata profondità di campo in cinque diverse modalità luce.