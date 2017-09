iPhone X: ricarica wireless più veloce in futuro

Marco Grigis,

Con il lancio di iPhone 8 e iPhone X, Apple ha finalmente deciso di incorporare la ricarica wireless all’interno dei suoi dispositivi. Il gruppo di Cupertino ha deciso di sposare lo standard Qi, assestandolo su una capacità di 5 watt i potenza. Questo limite potrebbe essere però superato con un futuro aggiornamento software, consentendo quindi velocità maggiori, poiché l’hardware scelto dalla società californiana può supportare fino a 7.5 watt.

La probabilità di un aggiornamento risulterebbe molto elevata, così come ha spiegato Jim Dalrymple di The Loop, nel recensire i nuovi iPhone 8 e iPhone 8 Plus. A quanto sembra, Apple potrebbe introdurre un sistema di carica più veloce nei prossimi mesi, dopo l’assestamento immediatamente successivo alla release.

Così come già accennato, i circuiti interni di iPhone 8 e iPhone X supportano lo standard Qi fino a 7.5 watt, ma sono ora limitati ai 5 watt di potenza. Le motivazioni di Apple non sono al momento note, tuttavia si ipotizza si tratti di una misura cautelativa, considerato come gli smartphone approfitteranno dei tappetini di ricarica di terze parti già disponibili sul mercato. Lo sblocco, invece, potrebbe avvenire in occasione del rilascio di AirPower, il pad ufficiale del gruppo pensato per alimentare contemporaneamente iPhone, Apple Watch Series 3 e la custodia wireless degli AirPods.

Prevedere oggi il possibile risparmio di tempo per un ciclo completo di ricarica non è possibile, così come altrettanto ignota è la possibilità che Apple implementi Qi nella versione 1.2.x, quindi fino a 15 watt massimi di potenza. Quest’ultima alternativa appare in realtà abbastanza remota, poiché dai distretti produttivi asiatici giunge notizia dell’implementazione dei 7.5 watt già citati in precedenza: quest’ultimo sarebbe quindi il limite massimo a disposizione dell’hardware. Nel mentre, la società di Cupertino non ha confermato nessuna delle varie indiscrezioni emerse in giornata, di conseguenza non resta che attendere eventuali e futuri annunci provenienti da Apple Park.

Galleria di immagini: iPhone X: le foto