Microsoft, evento sulla Mixed Reality il 3 ottobre

Filippo Vendrame,

Microsoft terrà un nuovo evento focalizzato sulla Mixed Reality il prossimo mese e precisamente il 3 ottobre a San Francisco. Il gigante del software ha, già, iniziato ad inviare gli inviti agli addetti stampa. All’evento parlerà Alex Kipman e sarà l’occasione per scoprire cosa Microsoft ha in serbo per il futuro per questa innovativa piattaforma. Difficile, comunque, che siano presentati nuovi prodotti.

Molto probabilmente, invece, la casa di Redmond si focalizzerà sui prodotti attuali ed, in particolari, sui nuovi visori che saranno messi in vendita a partire dal prossimo 17 ottobre. Sempre il quella data, infatti, Microsoft inizierà la distribuzione di Windows 10 Fall Creators Update che porterà molte novità sulla Mixed Reality e, quindi, l’evento del 3 ottobre potrebbe essere l’occasione per esplicitarle meglio e mostrare al mondo le potenzialità della piattaforma di Mixed Reality. Si ricorda, che i primi visori costeranno dai 299 dollari in su.

Microsoft non presenterà nemmeno una seconda versione del suo visore per la realtà aumentata Hololens. Sebbene il gigante del software stia lavorando alla seconda generazione di questo prodotto, il suo debutto è atteso solamente nel 2019. Microsoft ha riferito di aver spostato il suo piano di lancio a causa della mancanza di concorrenza nel settore.

Difficile, dunque, capire esattamente su cosa verterà questo evento del 3 ottobre. Prodotti nuovi, dunque, è difficile che siano presentati. Sicuramente saranno esplicitate meglio le potenzialità della piattaforma ma è sempre possibile che Microsoft abbia in serbo anche qualche altra sorpresa.

Probabile che se ne sappia di più nei prossimi giorni.