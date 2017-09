Samsung permette di disattivare il pulsante Bixby

Luca Colantuoni,

Gli ultimi tre smartphone del produttore coreano hanno un pulsante in più sul lato sinistro che permette di attivare l’assistente personale. Samsung ha rilasciato un aggiornamento software che consente la sua disattivazione, quindi in caso di pressione accidentale non succederà nulla. Purtroppo non è possibile assegnare il pulsante ad altre azioni, come vorrebbero molti utenti.

La storia di Bixby è stato finora piuttosto travagliata. La funzionalità Voice doveva essere disponibile in coreano e inglese, ma il riconoscimento vocale dei comandi impartiti in inglese non ha superato i test di qualità, per cui il lancio ufficiale è stato posticipato di qualche mese. Anche se Bixby verrà integrato in altri dispositivi, tra cui uno smart speaker, finora non ha riscontrato un grande successo, a differenza di Google Assistant, Alexa, Cortana e Siri.

Attualmente, premendo una volta il pulsante sul lato sinistro dei Galaxy S8/S8+ e Galaxy Note 8 viene visualizzata la schermata Bixby Home, mentre tenendo premuto si attiva Bixby Voice. Dopo aver installato l’aggiornamento sarà possibile disattivare il pulsante. Bixby Home è tuttavia ancora accessibile con uno swipe da sinistra a destra. Bixby Voice, invece, funzionerà come prima (con un press and hold). Il rollout dell’update è graduale e dovrebbe arrivare sui tre smartphone Galaxy nel corso delle prossime ore.

Samsung non consente tuttavia di effettuare il remapping del pulsante per assegnarlo ad altre azioni. Sono state sviluppate app di terze parti che offrivano tale possibilità, ma il produttore ha più volte bloccato questi tentativi.