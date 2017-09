Skype per Windows 10, tante novità in arrivo

Filippo Vendrame,

Microsoft continua a lavorare su Skype per migliorare le sue funzionalità e garantire agli utenti una migliore esperienza d’uso. Chi utilizza molto questa piattaforma di comunicazione, sarà felice di sapere che sono in arrivo tante novità per il client per il sistema operativo Windows 10. Dopo una serie di test effettuati tra gli Insider che stanno testando Windows 10 Redstone 4, la nuova versione di Skype è arrivata anche per gli Insider che hanno scelto l’opzione Release Preview Ring.

la nuova versione è identificata dalla numerazione 12.4.676.0. Trattasi di un importante passo in avanti dall’attuale 11.19.856.0 e già questo dettaglio fa ben capire che l’aggiornamento sarà di quelli importanti. L’approdo dell’aggiornamento del nuovo Skype all’interno del Release Preview Ring significa che l’update è quasi pronto alla distribuzione pubblica. Microsoft non si è, ancora, espressa in tal senso ed è, quindi, possibile che l’aggiornamento arrivi in concomitanza con Windows 10 Fall Creators Update o anche prima.

La nuova versione di Skype è, anche, disponibile per Windows 10 Mobile. Trattandosi di una versione in fase di test, non esiste un change log ufficiale, tuttavia, “Aggiornamenti Lumia” è riuscito a trovare molte delle novità che caratterizzeranno questa nuova versione.

Disponibili molte più reazioni

Possibile cancellare le conversazioni di Skype

Nuova schermata di benvenuto

Possibile scoprire se e quando i messaggi sono stati visualizzati

Non è più possibile nascondere le conversazioni

Non è più possibile aggiungere i gruppi ai preferiti

Correzioni e miglioramenti generali

Una volta disponibile, il nuovo update sarà distribuito attraverso il Windows Store di Windows 10.