Surface Book 2 arriverà solo nel 2018

Filippo Vendrame,

Tutti coloro che stanno aspettando con ansia la seconda generazione del Surface Book non saranno sicuramente felici di sapere che l’attesa per il debutto di questo prodotto sarà, ancora, molto lunga. Microsoft, infatti, potrebbe non lanciare il Surface Book 2 nel 2017 ma solamente all’inizio del prossimo anno. L’indiscrezione arriva da ZDNET che evidenzia questa possibilità.

In realtà, molti si aspettavano la presentazione del Surface Book 2 a fine ottobre, quando Microsoft terrà un nuovo evento hardware dove è stato già confermato che sarà annunciato un nuovo Surface. Purtroppo, però, sembra che questo prodotto non sarà il Surface Book 2. Le ultime indiscrezioni, invece, suggeriscono che il baricentro dell’evento sarà la versione LTE del Surface Pro che era stata promessa al momento del lancio dell’ibrido Windows 10. Trattasi di speculazioni, ovviamente, che come tali vanno prese, ma ZDNET è una fonte assolutamente affidabile e quindi, a meno di sorprese, questa dovrebbe essere la strada che Microsoft intraprenderà per la sua famiglia di prodotti Surface.

Non ci sono particolari dettagli sulla prossima generazione di Surface Book, tuttavia, se davvero Microsoft ha deciso di rimandarne il lancio al prossimo anno, il 2018 si preannuncia davvero eccitante per il mondo Surface.

Oltre al Surface Book 2, infatti, Microsoft dovrebbe annunciare il nuovo Surface Hub per le aziende e soprattutto il suo nuovo dispositivo mobile “rivoluzionario”, oggi conosciuto con il nome in codice “Andromeda” e che tutti identificano come il “Surface Phone“.

Sicuramente, sulla presentazione di fine ottobre se ne saprà di più nel corso delle prossime settimane, ma la sensazione è che il Surface Book 2 sia ancora molto lontano.