Xbox One X, preordini il 21 settembre?

Filippo Vendrame,

Xbox One X, la nuova console di gioco che Microsoft si appresta a lanciare il prossimo 7 novembre al prezzo di 499 euro, sembra che potrà essere preordinata a partire dal prossimo 21 settembre. In realtà, la nuova console della casa di Redmond si era già affacciata sul mercato ma solamente per un breve periodo. Microsoft, infatti, ad agosto aveva dato la possibilità di preordinare una versione speciale dell’Xbox One X denominata “Project Scorpio Edition” che è andata esaurita in poco tempo.

Ma, adesso, molti giocatori stanno attendendo con ansia l’apertura della fase delle prenotazioni della console in versione standard. Microsoft non si è, ancora, espressa in tal senso, ma grazie alla catena americana Walmart è possibile ipotizzare una data. All’interno dell’ultimo volantino della nota catena di negozi americana, ha fatto la sua comparsa proprio la nuova console Xbox One X che potrà essere preordinata nei negozi a partire dal 21 settembre. Per evitare speculazioni, inoltre, Walmart ha specificato che gli interessati potranno prenotare al massimo due console.

Ovviamente potrebbe trattarsi di un’iniziativa interna, anche se apparirebbe molto anomala come scelta. Da capire, inoltre, qualora la data fosse confermata, se la fase di prenotazione riguarderà solamente gli utenti americani o anche quelli degli altri paesi in cui la console sarà venduta.

Al 21 settembre, comunque, manca davvero poco e quindi se davvero l’Xbox One X potrà essere prenotata lo si scoprirà tra una manciata di giorni.

Galleria di immagini: Microsoft Xbox One X, immagini

L’Xbox One X, si ricorda, integra un processore custom a 2,3 GHz, 12 GB di memoria GDDR5, un hard disk da 1 TB e un lettore Blu-ray 4K. Xbox One X è in grado di eseguire giochi a risoluzione 4K, supporta la tecnologia HDR10 e offre un audio Dolby Atmos.

Il sistema operativo è una versione personalizzata di Windows 10.