Apple Watch LTE: problemi di connettività?

Marco Grigis,

Appaiono online testimonianze relative a problemi di connettività per i nuovi Apple Watch Series 3, nella loro versione LTE. Il modello non è al momento disponibile in Italia, tuttavia le prime recensioni statunitensi svelano alcuni intoppi nel collegamento alla rete cellulare. Un problema su cui Apple sarebbe già al lavoro e in via di risoluzione con un imminente aggiornamento software.

La segnalazione giunge dalla redazione di The Verge, pronta a testare in questi giorni un Apple Watch Series 3 LTE ricevuto in anteprima. I preordini sono stati aperti negli USA soltanto da pochi giorni, infatti, e i primi dispositivi dovrebbero essere consegnati ai consumatori finali a partire da venerdì. Secondo quanto reso noto dalla testata, lo smartwatch avrebbe sperimentato evidenti malfunzionamenti nel collegarsi ai carrier cellulari, perdendo frequentemente la linea.

Nel dettaglio, sembra che Apple Watch cerchi di collegarsi a reti WiFi sconosciute in assenza di altri network, anche quando è disponibile una connessione dati cellulare. In alcune ripetizioni, la problematica ha reso impossibile il collegamento a qualsiasi network LTE, imponendo invece proprio l’uso del WiFi. La redazione ha quindi contattato la società di Cupertino che, tramite un portavoce, ha confermato come l’intoppo sia di natura software e in via di risoluzione con un futuro aggiornamento di watchOS:

Abbiamo scoperto che, quando Apple Watch Series 3 si collega a network WiFi sconosciuti e privi di connettività, può a volte impedire l’uso della rete cellulare. Stiamo investigando il problema e rilasceremo un fix in una futura release del software.

Il rilascio dovrebbe essere abbastanza imminente, di conseguenza il malfunzionamento non dovrebbe riguardare gli Apple Watch Series 3 LTE che verranno distribuiti in Italia in futuro. Sul fronte dell’approdo tricolore, nel frattempo, non è emerso alcun dettaglio specifico: non è dato sapere quando i consumatori italiani potranno approfittare di questa versione dell’orologio intelligente targato mela morsicata.