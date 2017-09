Google Pixel 2 e Pixel 2 XL, colori e prezzi

Luca Colantuoni,

Google annuncerà i nuovi smartphone il prossimo 4 ottobre. Nel corso degli ultimi mesi sono circolate numerose indiscrezioni sui Pixel 2 e Pixel 2 XL, dei quali è possibile vedere ora i colori e conoscere i prezzi ufficiali, grazie alle informazioni ricevute dal sito Droid Life. Non ci sono tuttavia ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche.

Il design dei nuovi smartphone è molto simile quello dei Pixel. Purtroppo le immagini mostrano solo la parte posteriore, quindi non è possibile verificare eventuali differenze frontali (il modello più grande dovrebbe avere cornici più sottili). A differenza della prima generazione non si notano le linee che indicano la presenza delle antenne, quindi la cover potrebbe essere interamente in vetro. Google ha comunque conservato la fascia superiore che include il modulo fotografico.

Il Pixel 2 verrà offerto in tre colorazioni: Kinda Blue, Just Black e Clearly White. Lo smartphone, realizzato in collaborazione con HTC, sarà disponibile nelle versioni da 64 e 128 GB. I prezzi previsti sono 649 dollari e 749 dollari, rispettivamente. Due sono invece i colori scelti per il Pixel 2 XL: Black & White e Just Black. Il pulsante di accensione del modello Black & White è di colore arancione. Il phablet, realizzato in collaborazione con LG, sarà in vendita a 849 dollari (64 GB) e 949 dollari (128 GB).

Entrambi gli smartphone integreranno un processore Snapdragon 835. La principale differenza sarà la diagonale dello schermo: 4,97 pollici per Pixel 2 e 5,99 pollici per Pixel 2 XL. Nessun dubbio invece sul sistema operativo: Android Oreo (molto probabile la versione 8.1).