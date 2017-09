HP Chromebook x360, convertibile rugged

Luca Colantuoni,

HP ha annunciato il nuovo Chromebook x360. Come si può intuire dal nome (o meglio dal numero) si tratta di un convertibile con schermo touch che può essere utilizzato come tablet. Il notebook basato su Chrome OS eredita dalla corrispondente Education Edition il telaio rugged e la possibilità di eseguire applicazioni Android. Come gli altri Chromebook anche questo modello sarà disponibile solo negli Stati Uniti.

Il Chromebook x360 possiede un display da 11,6 pollici con risoluzione HD, protetto dal Gorilla Glass 3. La resistenza ai graffi del vetro e la robustezza del telaio sono sicuramente caratteristiche apprezzate dagli utenti più distratti. La qualità rugged è confermata anche dalla presenza di una tastiera che impedisce l’ingresso dei liquidi. La dotazione hardware comprende un processore dual core Intel Celeron N3350 a 1,1 GHz (2,4 GHz con Turbo Boost), affiancato da 4 GB di RAM LPDDR4 e 16/32 GB di memoria flash eMMC, espandibili con schede microSD.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth. Sono inoltre presenti due porte USB 3.1 Type-C, due porte USB 3.1 Type-A, jack audio da 3,5 millimetri e una batteria che offre un’autonomia fino a 11,5 ore. Il sistema operativo è ovviamente Chrome OS, sempre aggiornato all’ultima versione per la massima sicurezza online. Il Chromebook x360 sarà disponibile nelle colorazioni grigio fumo e bianco neve.

Il notebook può essere acquistato presso vari rivenditori (online e fisici) ad un prezzo di 300 dollari. Google offre anche 100 GB di spazio su Drive per due anni.