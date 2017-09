Instagram, nuova griglia da 4 foto per i profili

Filippo Vendrame,

Instagram continua a migliorare se stesso per proporre sempre qualcosa di nuovo agli utenti e migliorare l’esperienza d’uso dell’applicazione. Adesso, il social network fotografico avrebbe iniziato a testare una nuova griglia da 4 foto per i profili che andrebbe a sostituire l’attuale griglia da 3 foto. Si tratterebbe di una piccola novità che caratterizzerebbe solamente i profili degli utenti, tuttavia sembra che non sia stata ben accolta da chi la sta provando.

Le lamentele arriverebbero soprattutto dai fotografi che utilizzano la griglia da 3 foto per creare veri e propri mosaici artistici. Con l’introduzione di questa novità, il loro “lavoro” va a rovinarsi del tutto visto che la griglia da 4 foto scompagina l’ordine delle foto. Ovviamente, trattasi pur sempre di un test, al momento limitato a pochi utenti. Dunque, alla fine non è detto che arrivi per tutti, soprattutto se i feedback dovessero essere particolarmente negativi come in questo caso specifico.

In realtà, spesso molte novità strutturali su Instagram sono state accolte con scetticismo ma, alla fine, sono sempre state accettate senza problemi.

In ogni caso, questa piccola novità in fase di sperimentazione è l’ennesima dimostrazione di come le attività di Instagram nel migliorare la sua applicazione non si arrestino mai e continuino, invece, senza sosta.

Se la novità sarà approvata, arriverà prossimamente all’interno di un aggiornamento per l’applicazione per iOS ed Android.