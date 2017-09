Twitter lancia un aggregatore di notizie

Filippo Vendrame,

Twitter ha lanciato uno strumento di aggregazione delle notizie che raccoglie le storie più condivise dalle persone che fanno parte della propria rete. Il social network ha chiamato questa nuova funzionalità “Popular Articles” e sembra molto simile a Nuzzel, un noto aggregatore di notizie lanciato nel 2014. Nuzzel è stato un enorme successo tra i giornalisti e gli altri utenti di Twitter in quanto estremamente efficace e molto semplice da utilizzare.

Il social network ha confermato la novità a The Verge. La nuova funzionalità è stata individuata da BuzzFeed News. “Popular Articles” è già disponibile per tutti a livello globale, sia per gli utenti iOS che per quelli Android. La funzionalità mostra, dunque, un elenco delle storie più popolari che i propri contatti stanno tweetando all’interno della piattaforma. “Popular Articles” mette in evidenza anche link agli articoli più di tendenza relativi alle notizie. Toccando il titolo della notizia, si aprirà all’interno di Twitter l’articolo con tutti i dettagli. La nuova funzionalità si trova all’interno della scheda Esplora.

Trattasi di una novità importante anche se la sua collocazione non ne facilita l’individuazione in quanto appare abbastanza nascosta. Tuttavia, trattasi di un modo per mettere un po’ di ordine nella timeline per permettere agli utenti di non perdere mai nessuna novità importante.

Twitter, dunque, prova ad integrare una nuova funzionalità per rendere di maggiore appeal la sua piattaforma e renderla maggiormente attrattiva per chi cerca un luogo dove trovare tutte le informazioni più interessanti.

Come noto, infatti, il social network sta cercando di percorrere tutte le vie possibili per riuscire ad aumentare la sua base di utenti che rimane stagnante da troppo tempo.