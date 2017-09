Un bus elettrico viaggia per 1.102,2 miglia

Filippo Vendrame,

Con le città sempre più sature di traffico e con l’aria che diventa sempre più irrespirabile, molte nazioni hanno iniziato a pensare a mettere al bando le auto a combustibile fossile. La mobilità, quindi, si sta spostando verso le auto elettriche e molti produttori hanno già iniziato ad annunciare la completa elettrificazione dei loro modelli. Tuttavia, anche i mezzi di trasporto pubblici dovranno pensare di evolversi e di passare alle motorizzazioni elettriche. Proterra, azienda della California, ha deciso di dimostrare che elettrificare gli autobus urbani è già possibile con successo.

Martedì scorso, la società ha annunciato che il suo autobus Catalyst E2 Max è riuscito a percorrere ben 1.102,2 miglia con una sola ricarica. Trattasi del record mondiale assoluto per quanto riguarda la percorrenza di un mezzo elettrico senza ricaricare. Un risultato davvero impressionante che dimostra le potenzialità di questa tecnologia anche per i mezzi dedicati al trasporto urbano. Per ottenere questo record, il Catalyst E2 Max utilizza un pacco batterie da ben 660kWh, cioè oltre 6 volte più grande di quello della Tesla Model S P100D che garantisce un’autonomia di circa 315 miglia. Un pacco batterie enorme, dunque, ma necessario per garantire percorrenze così elevate.

Proterra non è la prima società che sperimenta autobus elettrici a lunga percorrenza. Infatti, Hyundai ha recentemente annunciato l’autobus Elec City che ha un’autonomia 180 miglia garantita da una batteria da 256kWh che può essere ricaricata in un’ora.

Catalyst E2 Max, al momento, non è ancora stato adottato da nessuna azienda di trasporti. L’azienda, al momento, vende un modello più piccolo con un’autonomia di 350 miglia.

In ogni caso, appare evidente che la mobilità si sta spostando verso l’elettrico e che nel futuro sempre più mezzi disporranno di questa tecnologia molto più sostenibile ed ecologica.