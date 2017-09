Windows 10, build 16291 agli Insider: le novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato la nuova build 16291 di Windows 10 Fall Creators Update agli Insider che hanno optato per l’opzione Fast Ring. Come per le ultime build, anche questa si focalizza sulla risoluzione dei bug e sul miglioramento delle prestazioni. Del resto, il nuovo step di Windows 10 sarà distribuito a tutti gli utenti Windows 10 a partire dal prossimo 17 ottobre e quindi la casa di Redmond ha meno di un mese per affinare nel migliore dei modi tutti i dettagli.

Tuttavia, anche se questa build si focalizza sui bug e sulla stabilità di sistema, Microsoft non ha fatto mancare qualche piccola novità. Adesso, Windows 10 permette di riprendere la lettura di un articolo da uno smartphone Android e iOS al PC dopo che gli utenti sono stati interrotti dall’arrivo di una telefonata, utilizzando l’assistente Cortana. Questa novità va ad aggiungersi alla possibilità di poter sincronizzare promemoria, notifiche e SMS.

Nel change log della build, Microsoft informa che gli insider che dispongono di un Surface Pro 3 e che riscontrano problemi di avvio, possono trovare la risoluzione del problema attraverso un’apposita pagina predisposta.

Il change log continua, poi, con una lista di correttivi e di ottimizzazioni che rendono maggiormente stabile questa build. Anche se non specificato, questa build non dovrebbe essere la versione RTM scelta per il rilascio finale.

Anche se oramai Windows 10 Fall Creators Update ha raggiunto un buon livello di ottimizzazione, trattasi pur sempre di una build di sviluppo che va utilizzata con cautela. Dunque, il suggerimento è quella di provarla solamente all’interno di una macchina adibita ai test.