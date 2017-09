Xbox One X, Microsoft apre i preordini

Filippo Vendrame,

Le indiscrezioni parlavano del 21 settembre ma, invece, il grande giorno è arrivato con un leggero anticipo. Microsoft, infatti, ha aperto ufficialmente i preordini della nuova e attesa console Xbox One X. Gli interessati, dunque, potranno prenotare la nuova console next generation della casa di Redmond direttamente dal Microsoft Store, l’eShop del gigante del software e da altri negozi online della rete come Amazon (In offerta su Amazon a -0 euro). Il prezzo è quello già annunciato di 499,99 euro.

L’Xbox One X, si ricorda, sarà disponibile dal 7 novembre prossimo. Chi la preordinerà, dunque, dovrà attendere ancora un po’ di tempo prima di poterla ricevere a casa. Si ricorda, che i preordini odierni riguardano la versione “standard” della console. Ad agosto, infatti, Microsoft aveva dato la possibilità, per un breve periodo, di preordinare una versione speciale dell’Xbox One X (“Project Scorpio Edition”). Modello che si differenziava solamente per una diversa estetica pensata per esaltare i veri fan di questo brand. Piccola nota curiosa per le prenotazioni sul Microsoft Store. Gli utenti potranno pagare la console anche con il credito Xbox Live. Chi, dunque, dispone di questa forma di valuta digitale, solitamente utilizzata per acquistare giochi e contenuti per le console Xbox One, potrà utilizzarla anche per pagare la nuova Xbox One X.

Probabile, inoltre, che a breve la console possa essere prenotata anche all’interno delle maggiori catene di elettronica come GameStop, MediaWorld ed Unieuro.

Si ricorda, infine, che la nuova console Xbox One X dispone di un processore custom a 2,3 GHz, 12 GB di memoria GDDR5, un hard disk da 1 TB e un lettore Blu-ray 4K. La console è in grado di eseguire giochi a risoluzione 4K, supporta la tecnologia HDR10 e offre un audio Dolby Atmos.

Galleria di immagini: Microsoft Xbox One X, immagini

Il sistema operativo è una versione customizzata di Windows 10.