18app, il bonus cultura si spende da Amazon

Filippo Vendrame,

Amazon Italia ha annunciato che per il secondo anno consecutivo parteciperà all’iniziativa del Governo Italiano 18app. Trattasi di un bonus cultura stanziato dal Governo per tutti i ragazzi nati nel 1999 e che quindi hanno 18 anni. Il bonus, come lo scorso anno, ammonta a 500 euro. Questi soldi, però, non potranno essere spesi acquistando qualsiasi cosa. Il Governo, infatti, ha predisposto una lista di partner dove i ragazzi potranno acquistare specifici prodotti. Tra i partner, appunto, anche Amazon Italia.

Tra i prodotti che i diciottenni italiani potranno acquistare da Amazon con il bonus cultura di menzionano Libri (compresi i testi scolastici), eBook Kindle, ma anche musica registrata come CD, Vinili, MP3 e DVD Musicali. A titolo di confronto, i ragazzi che hanno approfittato del bonus cultura offerto dall’iniziativa 18app dell’anno scorso hanno acquistato soprattutto testi scolastici come manuali e kit di preparazione ai test universitari ed anche volumi di narrativa. Sardegna, Basilicata e Abruzzo sono le tre regioni italiane in cui il buono è stato maggiormente utilizzato su Amazon.it, seguite da Puglia, Marche, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Campania e Molise.

18app, come ottenere il bonus

Gli aventi diritto, per poter ottenere il bonus dei 500 euro dovranno effettuare poche e semplici operazioni. Sino al 30 giugno 2018, tutti i nati nel 1999 potranno registrarsi sul sito www.18app.it utilizzando la propria identità digitale SPID. Per ottenerla, i ragazzi si dovranno rivolgere a uno dei quattro Identity Provider abilitati e cioè InfoCert, Poste Italiane, Sielte e TIM, indicando il proprio indirizzo email, numero di cellulare, documento di identità valido e tessera sanitaria.

Una volta ottenuto il bonus cultura, i diciottenni italiani nati nel 1999 potranno utilizzarlo su Amazon italia entro e non oltre il 31 dicembre 2018, mentre per i giovani classe 1998, già registrati sul sito 18app.it, c’è ancora tempo fino al 31 dicembre 2017.

Per utilizzare i 500 euro, i ragazzi devono creare dei mini voucher del valore di 5, 10, 25 o 50 euro sul sito www.18app.it e poi convertirli in codici Amazon del medesimo valore sul sito amazon.bonus18.it. I voucher potranno essere utilizzati su Amazon per più di un acquisto.