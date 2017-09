Huawei Mate 10 Lite, display 18:9 e quad camera

Luca Colantuoni,

Huawei ha già fissato la data del prossimo evento: 16 ottobre. Il produttore cinese annuncerà a Monaco di Baviera tre nuovi smartphone: Mate 10, Mate 10 Pro e Mate 10 Lite. Grazie alle fonti del noto leaker Evan Blass è ora possibile conoscere maggiori dettagli su quest’ultimo modello.

Il Mate 10 Lite (nome in codice Rhone) non sarà uno smartphone economico come le versioni Lite precedenti. Secondo le fonti di Blass avrà uno schermo da 5,9 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Lo screen-to-body ratio pari all’83% è stato ottenuto riducendo lo spessore delle cornici e spostando il lettore di impronte digitali sul retro. Oltre ad essere il primo smartphone Huawei con display FullView, il Mate 10 Lite è anche il primo con quattro fotocamere (sensori da 16 e 2 megapixel per quelle posteriori, sensori da 13 e 2 megapixel per quelle frontali).

Il suffisso Lite è riferito alla restante dotazione hardware. Lo smartphone dovrebbe integrare un processore octa core Kirin 659 a 2,36 GHz, affiancato da 4 GB di RAM, 64 GB di memoria flash e batteria da 3.340 mAh. Il telaio unibody è in alluminio con due linee orizzontali in corrispondenza delle antenne. Il sistema operativo sarà Android 8.0 Oreo con interfaccia EMUI 5.1.

Il Mate 10 Lite sarà disponibile a novembre in tre colori: nero, oro e blu. Il prezzo previsto è 379,00 euro. Il prossimo 22 settembre verrà annunciata la versione cinese dello smartphone, venduta con il nome Huawei G10 o Maimang 6.