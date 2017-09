iOS 11 non spegne davvero WiFi e Bluetooth

Marco Grigis,

Con il lancio del nuovo iOS 11, Apple ha voluto rivoluzionare l’esperienza tipica del suo sistema operativo mobile. A partire dal Centro di Controllo, ora ospitato in un’intera schermata dedicata, nonché facilmente accessibile e più comoda da usare. Una modifica decisamente meno pubblicizzata, tuttavia, ha sollevato la curiosità e i dubbi dell’utenza, in particolare sui social network: gli switch per la disattivazione delle connessioni WiFi e Bluetooth, presenti proprio all’interno di questo pannello, non spegnerebbero effettivamente il relativo hardware di connessione.

A segnalare la singolare novità è Motherboard, testata che ha verificato a lungo il funzionamento del rinnovato Centro di Controllo di iOS 11. A quanto sembra, disattivando dalla relativa schermata WiFi e Bluetooth, effettivamente l’utente viene disconnesso dai network precedentemente collegati, ma le due tecnologie rimarrebbero tuttavia attive in background. Questo affinché rimangano comunque disponibili servizi secondari che sfruttano proprio WiFi e Bluetooth per il loro funzionamento, quali il trasferimento di file locali tramite AirDrop.

In altre parole, per disattivare effettivamente i due hardware di comunicazione l’utente dovrà entrare nelle impostazioni generali di iOS, mentre dal Centro di Controllo ci si potrà semplicemente scollegare dai network e dai dispositivi al momento disponibili. Per quanto la differenza non sia marcata, rimane comunque essenziale: non capita di rado, soprattutto quando l’autonomia del device inizia a scarseggiare, che gli utenti decidano di disabilitare sistemi di connettività non in uso per risparmiare batteria. Procedendo dal Centro di Controllo, di conseguenza, potrebbero non palesarsi effettivi vantaggi sul fronte della carica disponibile, poiché l’hardware continuerà comunque a rimanere in uso.

Sempre Motherboard sottolinea, inoltre, come la disattivazione completa di WiFi e Bluetooth sia consigliata in tutte quelle situazioni potenzialmente poco sicure per la protezione dei propri dati, ad esempio in presenza di numerosi network wireless pubblici. Questo indipendentemente dall’effettiva registrazione del device sulle reti in questione. Al momento, Apple non ha commentato ufficialmente i dubbi sollevati sui social e dalla stampa specializzata in merito alla novità introdotta con il nuovo sistema operativo.