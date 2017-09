iPhone 8, le offerte di Wind e 3 Italia

Filippo Vendrame,

Domani è il grande giorno dell’iPhone 8 e dell’iPhone 8 Plus. Wind e 3 Italia lo inseriranno entrambi nei loro listini ufficiali. Normalmente, l’operatore arancione era sempre rimasto in disparte al momento del lancio dei nuovi melafonini in quanto “non partner Apple”, ma grazie alla fusione con 3 Italia, anche lui potrà accedere immediatamente ai nuovi smartphone della mela morsicata da offrire ai suoi clienti.

Grazie a Mondo 3 è possibile sapere con alcune ore di anticipo le offerte che i due operatori proporranno domani ai clienti interessati ad acquistare un iPhone 8 o iPhone 8 Plus. Trattasi, tutte, di promozioni che consentono alle persone di non dare fondo immediatamente alla loro carta d credito per acquistare i nuovi smartphone di Cupertino. Le offerte degli operatori, infatti, permetteranno ai clienti di Wind e 3 Italia di acquistare a rate i prodotti abbinandoli a qualche opzione tariffaria speciale.

Ovviamente, l’ufficialità delle offerte si potrà avere solo domani con il debutto ufficiale dell’iPhone 8 in Italia.

iPhone 8 con Wind

I nuovi melafonini potranno essere abbinati attraverso l’opzione “Telefono Incluso” sia dai vecchi che dai nuovi clienti. L’offerta prevederebbe un ticket d’ingresso dal costo variabile a seconda del modello scelto (99,90 euro per l’iPhone 8 64GB, 199,90 euro per l’iPhone 8 256GB, 190,90 euro per l’iPhone 8 Plus 64GB e 290,90 euro per l’iPhone 8 Plus 256GB).

Per quanto riguarda le rate mensili, i clienti ricaricabili pagheranno 22 euro al mese per tutte le varianti da 64GB e 25 euro al mese per i modelli da 256GB. I clienti abbonamento pagheranno, invece, 19 euro per i modelli da 64GB e 22 euro per i modelli da 256GB.

iPhone 8 con 3 Italia

3 Italia, invece, proporrà i nuovi iPhone 8 sia con le offerte ALL-IN che con le offerte FREE. Tutte, comunque, proporranno un ticket d’ingresso variabile a seconda del modello scelto.

ALL-IN Start: canone di 5 euro, più rata telefono di 15 euro e più ticket d’ingresso

ALL-IN Prime: canone di 10 euro, più rata telefono di 15 euro e più ticket d’ingresso

ALL-IN Master: canone di 15 euro, più rata telefono di 15 euro e più ticket d’ingresso

I piani FREE, si ricorda, permettono di cambiare telefono ogni 12 mesi.

FREE Start: 25 euro al mese più ticket d’ingresso

FREE Prime: 30 euro al mese più ticket d’ingresso

Free Master: 35 euro al mese più ticket d’ingresso