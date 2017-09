MediaWorld lancia il volantino REDvolution

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato, oggi, il nuovo volantino delle offerte che sarà valido sino al prossimo 30 settembre. All’interno del volantino, la catena di elettronica ha inserito una serie di prodotti ad alto tasso di tecnologia proposti, in alcuni casi, anche con alcune scontistiche. Tra gli smartphone, per esempio, MediaWorld propone il Galaxy J5 2017 al prezzo di 229 euro.

L’iPhone 6S Plus 32GB, invece, potrà essere acquistato a 599 euro. Il nuovo ed interessante LG Q6, invece, potrà essere comprato al prezzo di 299 euro. Per quanto riguarda il brand Huawei, il modello Huawei P10 con l’indossabile Huawei Band 2 Pro è proposto a 557 euro. Non mancano anche le proposte tra i computer di ultima generazione, notebook in particolare, tutti caratterizzati dalla presenza di Windows 10. Per esempio, l’Acer Aspire E15 con 16GB di RAM ed 1TB di disco fisso è messo in vendita a 799 euro.

Per gli appassionati di gaming, invece, la console PS4 500GB con un gioco è venduta a 299 euro. Non manca anche una ricca selezione di televisori di ultima generazione, anche OLED, pensati per chi vuole trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica vera e propria.

Per gli amanti della fotografia, MediaWorld propone la reflex Canon EOS 1300D a 399 euro.

Infine, MediaWorld non fa mancare accessori e gadget come hoverboard e droni. In quest’ultima categoria rientra il DJI Spark che con il controller è venduto a 698 euro.