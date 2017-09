Moto X4 in versione Android One e Project Fi

Luca Colantuoni,

Google ha annunciato un nuovo smartphone compatibile con il suo servizio Project Fi. Si tratta del recente Moto X4, presentato da Motorola all’inizio di settembre. Gli utenti statunitensi possono quindi acquistare un modello più economico dei Pixel e Pixel XL. Il Moto X4 è anche il primo smartphone Android One in vendita negli Stati Uniti.

Il design e le principali caratteristiche del dispositivo sono identiche a quelle del modello originale. Il nuovo Android One Moto X4 (questo il nome scelto da Google) possiede un telaio in alluminio e vetro, uno schermo da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e una doppia fotocamera posteriore da 12 e 8 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Snapdragon 630, 3 GB di RAM, 32 GB di storage, slot microSD, fotocamera frontale da 16 megapixel, lettore di impronte digitali, batteria da 3.000 mAh, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE.

Google ha apportato alcune modifiche software in modo da rendere lo smartphone compatibile con Project Fi. Questa versione del Moto X4 può quindi scegliere automaticamente la migliore connessione disponibile tra WiFi e le reti LTE dei tre operatori partner, ovvero Sprint, T-Mobile e U.S. Cellular. Essendo uno smartphone Android One, l’azienda di Mountain View ha eliminato tutte le (poche) personalizzazioni (interfaccia e app) di Motorola. Ovviamente l’unico assistente digitale è Google Assistant, mentre sul modello normale c’è anche Alexa.

Il sistema operativo installato è Android 7.1.1 Nougat. L’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo è previsto per fine anno. Google ha promesso inoltre l’arrivo di Android P nel 2018. Lo smartphone è disponibile ad un prezzo di 399 dollari, al quale va aggiunto l’abbonamento a Project Fi.