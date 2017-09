Nest Secure e Hello, novità per la smart home

Luca Colantuoni,

Come anticipato all’inizio del mese, Nest ha presentato nuovi prodotti per la smart home durante un evento organizzato a San Francisco. Il produttore californiano ha svelato il sistema di allarme Nest Secure con tre componenti principali (Guard, Detect e Tag), il campanello con videocamera Nest Hello e la versione outdoor della videocamera di sorveglianza Nest Cam IQ.

Nest Secure

Il cervello del sistema di allarme è Nest Guard, un piccolo dispositivo con un tastierino numerico sulla parte posteriore, allarme sonoro e sensore di movimento. Guard deve essere collegato alla rete elettrica, ma è presente anche una batteria di backup (autonomia 12 ore) in caso di blackout. Il modulo WiFi integrato consente il collegamento allo smartphone, sul quale è installata l’app Nest, e ai Nest Detect. Questi ultimi, da fissare vicino a porte e finestre, rilevano la loro apertura e i movimenti all’interno della stanza. Sono alimentati da una batteria e comunicano con Guard mediante la tecnologia mesh Weave.

L’attivazione/disattivazione dell’allarme può essere effettuata tramite l’app Nest, inserendo il codice con il tastierino numerico del Guard o sfruttando i Nest Tag, piccoli ciondoli da attaccare al portachiavi con chip NFC. È sufficiente avvicinarli al Guard, che integra un lettore NFC, per attivare/disattivare l’allarme. È possibile disarmare temporaneamente un singolo Nest Detect, premendo un pulsante sul dispositivo, grazie alla funzionalità Quiet Open.

Il Nest Secure Starter Pack con Nest Guard, due Nest Detect e due Nest Tag saranno disponibili da novembre ad un prezzo di 499 dollari. I singoli Nest Detect e Nest Tag costano, rispettivamente, 59 e 25 dollari. Il sistema di allarme arriverà in Europa nel 2018.

Nest Cam IQ Outdoor

La Nest Cam IQ Outdoor è la versione per esterni della videocamera annunciata a maggio. La certificazione IP66 garantisce la resistenza agli agenti atmosferici. Le caratteristiche hardware sono le stesse: sensore da 8 megapixel, angolo di visione di 130 gradi, visione notturna con LED ad infrarossi, zoom digitale 12x, array di microfoni, altoparlante, registrazione video 1080p con HDR, riconoscimento facciale e funzionalità Supersight. Nest rilascerà un aggiornamento software che aggiungerà il supporto per Google Assistant alla Cam IQ Indoor. Il prezzo della Nest Cam IQ Outdoor, disponibile da novembre anche in Europa, è 349 dollari.

Nest Hello

L’ultima novità è Nest Hello, un campanello con videocamera integrata che può inquadrare una persona davanti alla porta dalla testa ai piedi. Sono inoltre presenti microfono, altoparlante, LED di stato e un modulo Bluetooth per il collegamento allo smartphone. Hello invia notifiche e immagini quando qualcuno si avvicina alla porta senza suonare, riconosce il volto e permette di parlare con i visitatori. È possibile utilizzare anche risposte preimpostate.

Nest Hello sarà disponibile negli Stati Uniti e in Canada nel primo trimestre 2018. In Europa arriverà nei messi successivi. Il prezzo non è stato comunicato.