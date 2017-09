NVIDIA SHIELD TV più economica senza controller

Luca Colantuoni,

Da domani sarà in vendita la Apple TV 4K (versioni da 32 e 64 GB). Con un tempismo perfetto, NVIDIA ha annunciato l’arrivo di una SHIELD TV più economica indirizzata principalmente agli utenti che usano i servizi di streaming. Il nuovo modello, infatti, non include il controller per i videogiochi, ma solo il telecomando.

NVIDIA SHIELD TV è uno dei migliori set-top box sul mercato, grazie alla combinazione perfetta tra design, dotazione hardware e funzionalità. Il dispositivo multimediale permette di vedere film a risoluzione 4K con HDR, ascoltare musica e giocare ai titoli presenti su GeForce NOW e Google Play Store. La dotazione hardware è identica alla versione con game controller: processore NVIDIA Tegra X1 con GPU a 256 core e 3 GB di RAM, 16 GB di memoria flash, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1 e Gigabit Ethernet.

Galleria di immagini: NVIDIA SHIELD (2017), le nostre foto

Alle due porte USB 3.0 è possibile collegare una pen drive o un SSD per incrementare lo storage. L’uscita HDMI 2.0b supporta le tecnologie HDCP 2.2 e CEC. Il set-top box è in grado di riprodurre video e audio in numero formati/contenitori, tra cui i popolari H.264/265, MKV, AAC, Dolby Digital, DTS e Dolby Atmos. Il sistema operativo è Android TV basato su Android 7.0 Nougat, quindi è garantito il supporto nativo per Chromecast e i comandi vocali di Google Assistant.

Il prezzo di SHIELD TV senza controller è 199,00 euro, lo stesso della Apple TV 4K da 32 GB. Gli utenti possono già prenotarla, ma le consegne inizieranno il 18 ottobre. Rimangono in vendita la versione con telecomando e controller a 229,99 euro e la PRO con 500 GB di storage a 329,99 euro.