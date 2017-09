Surface Pro LTE appare in un negozio online

Filippo Vendrame,

Secondo alcune indiscrezioni, il Surface Pro LTE dovrebbe essere il protagonista dell’evento hardware di fine ottobre di Microsoft. A rafforzare questa tesi, la comparsa all’interno di un negozio online inglese proprio della variante LTE del nuovo ibrido Windows 10 della casa di Redmond. La scheda prodotto del negozio inglese permette di scoprire alcuni dettagli molto interessanti. Innanzitutto, il Surface Pro LTE, già ordinabile, sarà disponibile nel mese di dicembre anche se una data precisa il sito non la riporta.

In secondo luogo, la scheda prodotto rivela anche le sue specifiche tecniche. Il Surface Pro LTE sarà venduto in due varianti: la prima con il processore Intel Core i5, 8GB di RAM e SSD da 256GB, la seconda con il processore Intel Core i5, 4GB di RAM e 128GB di SSD. Il prezzo è fissato a 1,132.80 sterline, cioè poco più di 1286 euro, per il modello con le specifiche più basse, mentre il prezzo del top di gamma sarà di 1,402.80 sterline, cioè poco meno di 1600 euro. L’eShop inglese spazza anche via alcune speculazioni della vigilia che volevano che Microsoft lanciasse la variante LTE del suo Surface Pro su base ARM. Invece, a quanto sembra, la versione LTE sarà semplicemente un aggiornamento della linea degli attuali ibridi di casa Microsoft.

Non è chiaro, al momento, se le varianti LTE saranno solamente queste due o se arriveranno anche modelli con il più potente processore Intel Core i7. Dettagli che saranno svelati, sicuramente, il 31 ottobre all’appuntamento del Future Decoded quando il gigante del software annuncerà questo modello espressamente dedicato a chi cerca un prodotto specifico per la mobilità.

Il Surface Pro LTE dovrebbe essere l’unica novità hardware che Microsoft presenterà al Future Decoded.