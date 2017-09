Windows 10, build 16294 agli Insider: le novità

Filippo Vendrame,

A sorpresa, a ridosso dell’arrivo dell’ultima build sviluppo di Windows 10 Fall Creators Update, Microsoft ha rilasciando la nuova build 16294 del prossimo step di Windows 10 a tutti gli Insider che hanno optato per l’opzione Fast Ring. Questa accelerazione nel rilascio di nuove build del sistema operativo non deve stupire, anzi è una prassi già adottata in passato dalla casa di Redmond.

Windows 10 Fall Creators Update, infatti, sarà messo in distribuzione per tutti a partire dal prossimo 17 ottobre, dunque, tra meno di un mese. Questo significa che Microsoft deve, adesso, concentrarsi sulla risoluzione dei bug e sul miglioramento delle prestazioni per confezionare un aggiornamento il più possibile stabile e privo di problematiche. Il rilascio ravvicinato di nuove build deve essere visto in questa ottica e cioè nel proporre agli insider le ultime modifiche per verificare se i correttivi hanno avuto efficacia oppure no.

Infatti, la nuova build 16294 del sistema operativo non presenta alcuna novità, Il change log, infatti, presenta solamente una lista di correttivi e di ottimizzazioni che gli insider dovranno verificare e valutare. Tuttavia, anche se Windows 10 Fall Creators Update può dirsi molto stabile, la build 16294 è pur sempre una versione sviluppo con tutti i rischi del caso. Dunque, il suggerimento, per chi volesse testare l’aggiornamento, è quello di provarlo all’interno solo di macchine adibite ai test.

Si ricorda, che il rollout di Windows 10 Fall Creators Update avanzerà a scaglioni. I primi ad essere aggiornati saranno i PC più recenti e quelli su cui è stato possibile provare l’aggiornamento. Poi, mano a mano che saranno risolti i problemi che gli utenti risconteranno, il rollout sarà esteso a tutti i possessori di un PC Windows 10.