ASUS ZenFone 4, sei nuovi smartphone in Italia

Luca Colantuoni,

Nel corso dell’evento ASUS We Love Photo, organizzato al Roma Convention Center – La Nuvola, il produttore taiwanese ha annunciato l’arrivo in Italia degli ZenFone 4. Gli utenti potranno scegliere tra sei modelli di fascia alta e media che soddisfano qualsiasi esigenza. Tutti hanno un’elevata qualità costruttiva e integrano una doppia fotocamera, come suggerisce lo slogan scelto per i nuovi dispositivi mobile.

ZenFone 4 e ZenFone 4 Pro

Questi modelli condividono il design e i materiali usati per il telaio (alluminio e vetro), ma appartengono a due differenti fasce di prezzo. Lo ZenFone 4 possiede uno schermo Super IPS+ da 5,5 pollici con risoluzione full HD e integra un processore octa core Snapdragon 630, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibile con schede microSD. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 12 megapixel con apertura f/1.8 e da 8 megapixel con obiettivo grandangolare, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 8 megapixel con apertura f/2.0.

Galleria di immagini: ASUS ZenFone 4 Pro, immagini

Lo ZenFone 4 Pro possiede invece uno schermo AMOLED da 5,5 pollici con risoluzione full HD e integra un processore octa core Snapdragon 835, 6 GB di RAM e 64 GB di storage. La dual camera posteriore è di migliore qualità, essendo presenti sensori da 12 megapixel con apertura f/1.7 (principale) e da 16 megapixel con zoom ottico 2x (secondaria). La fotocamera frontale ha una risoluzione di 8 megapixel con apertura f/1.9. Altre differenze sono la connettività LTE (Gigabit Cat. 16 per il modello Pro, Cat. 12 per il modello base) e la capacità della batteria, rispettivamente 3.300 e 3.600 mAh. Lo ZenFone 4 è disponibile nella colorazione Midnight Black ad un prezzo 499 euro, mentre lo ZenBook 4 Pro (colore Pure Black) è in vendita a 899 euro.

ZenFone 4 Selfie e ZenFone 4 Selfie Pro

I nomi di questi modelli suggeriscono la caratteristica migliore, ovvero la doppia fotocamera frontale per il selfie. Lo ZenFone 4 Selfie integra sensore da 20 megapixel e obiettivo con apertura f/2.0 per quella principale, sensore da 8 megapixel con obiettivo grandangolare per quella secondaria. La fotocamera principale dello ZenFone 4 Selfie Pro ha una risoluzione inferiore (12 megapixel), ma la tecnologia DuoPixel permette di ottenere immagini da 24 megapixel. Quella secondaria ha invece una risoluzione di 5 megapixel con ottica grandangolare.

Galleria di immagini: ASUS ZenFone 4 Selfie Pro, immagini

Lo ZenFone 4 Selfie possiede uno schermo IPS da 5,5 pollici con risoluzione full HD e integra un processore Snapdragon 430, 4 GB di RAM e 64 GB di storage. La dotazione hardware dello ZenFone 4 Selfie Pro è migliore: display AMOLED da 5,5 pollici con risoluzione full HD, processore Snapdragon 625, 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Tutte le altre specifiche sono identiche, inclusa la capacità della batteria (3.000 mAh). I prezzi sono 299 euro (ZenFone 4 Selfie colore Deepsea Black) e 399 euro (ZenFone Selfie 4 Pro colore Deepsea Black).

ZenFone 4 Max

Questo modello viene offerto da ASUS in due versioni. Lo ZenFone 4 Max (ZC554KL) possiede uno schermo IPS da 5,5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel) e integra un processore Snapdragon 430, 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash. Lo ZenFone 4 Max (ZC520KL) possiede invece uno schermo IPS da 5,2 pollici e integra un processore Snapdragon 425, 3 GB di RAM e 32 GB di storage. Entrambi hanno una dual camera posteriore con sensore da 13 megapixel, affiancato da un obiettivo grandangolare, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 8 megapixel.

Galleria di immagini: ASUS ZenFone 4, immagini degli smartphone

Il suffisso Max nel nome indica la presenza di una batteria di grande capacità: 5.000 mAh per la versione ZC554KL e 4.100 mAh per la versione ZC520KL. Oltre all’elevata autonomia, la batterie offrono la possibilità di ricaricare un altro dispositivo, sfruttando la modalità power bank con reverse charge. I prezzi dei due smartphone (colore Deepsea Black) sono 229 euro (ZC520KL) e 279 euro (ZC554KL).