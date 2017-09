Circle: Blockchain e transazioni facili come sms

Marco Viviani,

Inviare denaro, tutto il denaro che si vuole, senza frontiere e senza commissioni, con la stessa facilità di un sms, contando però su un protocollo di sicurezza come Blockchain. Nel fintech italiano è arrivata Circle, un’applicazione ideata da un’azienda capace di scambiare 2 miliardi di dollari in crypto-asset e che aumenta i volumi dei pagamenti del 700% annuo. Il sistema non è pensato per facilitare i pagamenti, ma proprio gli scambi monetari e loro deposito dagli account alle carte di credito. E-money.

Da quando è entrata nel mercato europeo lo scorso anno, inizialmente in Irlanda e nel Regno Unito, Circle Pay ha diffuso il concetto di pagamenti social senza tariffe o margini in 29 paesi europei fra cui Spagna, Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Slovenia. Da ieri è ufficialmente anche in Italia e presto tutti gli altri paesi dello spazio economico europeo, dove conta di avere lo stesso successo, in particolare presso i millennial. L’applicazione, infatti, è un ottimo esempio di beneficio semplice di una tecnologia complicata, nata in Cina alcuni fa: questo modo di pensare il denaro e i pagamenti nel caso di Circle produce il 90% degli utenti con meno di 35 anni, e il 60% under 25.

Il protocollo e il messaging

Proprio come la maggior parte delle persone non vede i dettagli HTTP quando naviga sul web, o i dettagli SMTP quando manda un’email, i più non hanno bisogno di vedere i dettagli interni dei protocolli standard sul cambio di valuta. L’intuizione dei fondatori di Circle, Jeremy Allaire e Sean Neville, è tutta qui: consentire alle persone di inviare denaro come invierebbero un messaggio in una chat, e non stiamo a spiegare come ci riusciamo. La spiegazione è stata data ai 48 stati americani e loro rispettive regolamentazioni sul trasferimento online, e così agli stati europei, ciascuno coi suoi limiti regolatori, ma l’utente neppure se ne accorge. È tutto estremamente semplice: si vuole fare un regalo? Qualcuno paga e gli altri amici inviano denaro; partita di calcetto? Si paga tutti assieme. Devi ricevere un pagamento? Perché pagare la commissione di un bonifico? Qualcuno, anche dall’altra parte del mondo, invia denaro sull’account del destinatario, che a sua volta carica sul proprio conto, convertendo in automatico la valuta.