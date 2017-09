Ctrl-Alt-Canc non piace a Bill Gates

Filippo Vendrame,

Tutti coloro che adoperano Windows da lungo tempo conoscono molto bene la combinazione Ctrl-Alt-Canc. Trattasi di una serie di tasti da premere in contemporanea per eseguire chiusure di processi e riavvii forzati del sistema operativo in caso di problemi. Una funzione utile ma scomodissima da utilizzare visto che richiede l’utilizzo simultaneo di due mani. Ebbene, a distanza di anni, Bill Gates, storico fondatore di Microsoft, ha deciso di “chiedere scusa” per questa funzionalità del sistema operativo molto complicata e scomoda da poter essere utilizzata.

Bill Gates, ha dichiarato, infatti, che voleva che fosse più semplice, ma gli ingegneri si rifiutarono. Il fondatore di Microsoft, in soldoni, voleva che l’utilizzo di questa funzione del sistema operativo fosse molto più accessibile da utilizzare. Oggi, infatti, molte tastiere dispongono comunemente di tasti dedicati a questa funzione. Infatti, se potesse tornare indietro, sostituirebbe la scomodissima combinazione di tasti con un singolo pulsante. Non è, comunque, la prima volta che Bill Gates si lamenta di questa funzione.

Secondo il fondatore del colosso del software, la “colpa” fu di chi sviluppò la tastiera IBM che non volle accontentare le richieste di Microsoft.

Bill Gates non fa nomi del “colpevole” ma Wikipedia aiuta a scoprire che si tratterebbe di David Bradley, ingegnere della IBM che alla fine degli anni settanta per facilitare il suo lavoro quotidiano di sviluppo software ideò questa combinazione di tasti.

Storicamente, Ctrl-Alt-Canc è stata utilizzata anche da Microsoft come mezzo per effettuare l’accesso a Windows NT, nella speranza di poter far acquistare la piattaforma dal Governo. Ctrl-Alt-Canc come forma di accesso era stata pensata come ulteriore barriera contro i virus che tentavano di aggirare il login al sistema operativo.