DxO Labs, iPhone 8: migliore fotocamera smartphone

Marco Grigis,

Piccola ma importante rivincita per Apple sul fronte della fotografia mobile. La società di Cupertino, infatti, ha conquistato la prima posizione nella classifica stilata da DxO Labs sulle fotocamere incluse negli smartphone di punta: grazie ai miglioramenti di iPhone 8 e iPhone 8 Plus, il gruppo di Cupertino riesce finalmente a battere temibili rivali come HTC e Google.

Come già ampiamente noto, la linea iPhone 8 incorpora sempre ottiche da 12 megapixel, tuttavia migliorate rispetto alla precedente generazione. Il sensore è infatti più grande, così come più accurata è la sensibilità alla luce e la compliance del colore. Dei miglioramenti che hanno portato DxO Labs a definire i neonati smartphone di Apple come i possessori delle “migliori fotocamere mai testate” su mobile, recuperando quindi grande terreno rispetto a iPhone 7 e iPhone 7 Plus.

Nell’ultima tornata di test per la classifica DxOMark, iPhone 8 e iPhone 8 Plus sono riusciti a superare i Pixel di Google e gli HTC 11, sia sul comparto fotografico che su quello video. I due modelli in questione avevano battuto la generazione iPhone 7 lo scorso anno, sebbene il dato odierno rischia di non essere definitivo, dato l’imminente rilascio della seconda versione proprio dei Pixel di big G.

iPhone 8 ottiene un punteggio di 92, classificandosi al secondo posto. A batterlo iPhone 8 Plus che, grazie alla doppia fotocamera, ottiene un punteggio di ben 94 punti. I Pixel e l’HTC U11 giungono invece a pari merito al terzo posto, con 90 punti, seguiti dagli 88 e gli 85 rispettivamente di iPhone 7 Plus e iPhone 7.

Le foto scattate con i neonati smartphone targati mela morsicata vengono definite “in generale stupefacenti”, grazie a dei dettagli più vividi e rifiniti, un’accuratezza del colore molto elevata nonché una maggiore sensibilità alla luce. Ancora, DxO sottolinea come le funzionalità di zoom e bokeh di iPhone 8 Plus siano state notevolmente perfezionate rispetto alla precedente edizione, grazie non solo a una maggiore velocità di messa a fuoco delle lenti, ma soprattutto a CMOS più grandi e davvero sensibili alla luce. L’HDR risulta inoltre più equilibrato, con una distribuzione più omogenea delle zone di luce e ombra.

Oltre all’imminente arrivo dei nuovi Pixel, è possibile che iPhone 8 Plus mantenga il podio per poco tempo. iPhone X, la cui release è attesa per novembre, include ottiche sempre da 12 megapixel, ma dalla maggiore apertura rispetto alla generazione 8, nonché con sensori e processori ISP migliorati. Sarà quindi il 5.8 a dominare, fra pochi mesi, la lista DxOMark?