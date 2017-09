Elon Musk, nuovi dettagli sul progetto Marte

Filippo Vendrame,

Elon Musk punta da tempo al pianeta Marte. Il vulcanico CEO di SpaceX svelò i suoi piani di colonizzazione del pianeta rosso circa un anno fa e da allora ha snocciolato costantemente qualche piccolo dettaglio in più senza, però, offrire nuovi e veri spunti. Chi pensava che il progetto di Musk fosse solo una mossa pubblicitaria dovrà presto ricredersi perché il CEO di SpaceX si sta preparando per fare un nuovo ed importante annuncio su questo progetto.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 29 settembre, ad Adelaide, in Australia. Elon Musk ha già confermato che non solo parlerà del suo progetto di colonizzazione di Marte ma ha, anche, sottolineato come questo progetto si sia evoluto un bel po’. Non ci sono indiscrezioni, al momento, di cosa effettivamente parlerà il vulcanico imprenditore americano ma l’attesa è sicuramente alta perché quanto Musk si espone direttamente in prima persona lo fa per annunciare sempre qualcosa di molto importante.

Nell’ultimo anno, dal momento dell’annuncio del suo piano di conquista del pianeta rosso, Elon Musk ha affrontato diversi temi come le tipologie di mezzi spaziali che dovranno essere utilizzati per portare l’uomo sulle colonie marziali, l’uso di razzi riutilizzabili per abbattere i costi e tanti altri dettagli.

Tra circa una settimana, dunque, Elon Musk tornerà a parlare direttamente di Marte e sicuramente lo farà alla sua maniera con gradi spunti e progetti rivoluzionari.