Nessuna fila per iPhone 8: colpa di iPhone X?

Marco Grigis,

Il lancio del nuovo iPhone 8, disponibile da questa mattina negli Apple Store di gran parte del mondo, non sembra aver attirato le curiosità solite degli ammiratori di Cupertino. Quest’anno, infatti, pare non essersi ripetuto il tradizionale rito delle file, con centinaia di utenti pronti a stazionare per giorni sui marciapiedi pur di mettere mano sull’abito smartphone sin dal primissimo momento. Merito del nuovo sistema di distribuzione voluto da Apple, con degli ordini online praticamente contemporanei a quelli fisici, oppure delle grandi aspettative su iPhone X?

All’apertura dell’Apple Store di Sydney, il primo negozio ad avviare le vendite di iPhone 8 per questioni di fuso orario, pare vi fossero solamente 30 persone in attesa di acquistare lo smartphone. Lo riporta Reuters, nel sottolineare come le file ridotte abbiano caratterizzato gran parte dell’inizio giornata anche in tutta Asia. Non sembra andar meglio in Europa, dove i ritmi si sono mantenuti mediamente contenuti, così come anche negli Stati Uniti, dove la tornata di distribuzione è cominciata da poche ore.

A Pasadena, in California, la redazione di ABC7 non è riuscita a trovare nemmeno un cliente in fila davanti al locale Apple Store. Per contro, un gruppetto nutrito di persone ha raggiunto stamani il negozio Apple presso il World Trade Center di New York e, non ultimo, anche a Singapore si è registrato un vistoso interesse da parte del pubblico.

Angela Ahrendts, così come riporta BuzzFeed News, ha sottolineato come l’assenza di grandi file derivi principalmente dai rinnovati sistemi di vendita di Cupertino, con la possibilità non solo di ricevere comodamente a casa iPhone 8 nel giorno di lancio, grazie a più efficienti preordini, ma anche di prenotarne il ritiro in loco e procedere all’acquisto con comodità, saltando qualsiasi coda.

Per gli analisti, invece, la scarsa folla rilevata oggi, almeno in merito alle precedenti edizioni, potrebbe essere dovuta all’enorme attesa per iPhone X, lo smartphone in vendita a partire da novembre. Sarà quello, con molta probabilità, il momento del ritorno in grande stile delle file targate mela morsicata.