HTC U11 Plus, primi dettagli sul nuovo smartphone

Nonostante l’accordo con Google, HTC ha confermato che continuerà a produrre smartphone. Uno di essi dovrebbe essere la versione Plus dell’attuale HTC U11 con display bezel-less. L’annuncio è previsto per il mese di novembre, probabilmente insieme al modello Life.

In base alle informazioni ricevute da un sito francese, il nuovo HTC U11 Plus non sarà molto diverso dall’attuale top di gamma, quindi verrà sicuramente conservato il design Liquid Surface. Lo smartphone riceverà però la certificazione IP68 e, soprattutto, avrà un display con un elevato screen-to-body ratio, ottenuto riducendo al minimo lo spessore delle cornici. Il suffisso Plus è ovviamente riferito alla maggiore dimensione dello schermo: 5,99 pollici con risoluzione di 2880×1440 pixel e rapporto di aspetto 18:9.

Per quanto riguarda la dotazione hardware si prevede un processore octa core Snapdragon 835, affiancato da 4 o 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash. La fotocamera posteriore dovrebbe avere una risoluzione di 12 megapixel, come quella del recente HTC U11 che ha permesso al produttore di occupare il primo posto nella classifica DxOMark. La fotocamera frontale avrebbe invece una risoluzione di 8 megapixel.

Considerata la data del possibile annuncio ufficiale (11 novembre), il sistema operativo sarà certamente Android 8.0 Oreo. Non mancherà ovviamente la funzionalità Edge Sense che consente di eseguire diverse operazioni, sfruttando i sensori di pressione integrati nei lati dello smartphone.