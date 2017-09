Huawei Maimang 6, versione cinese del Mate 10 Lite

Luca Colantuoni,

Huawei ha annunciato un nuovo smartphone in Cina. Maimang 6, successore del Maimang 5 presentato oltre un anno fa, è un modello di fascia media caratterizzato da un elevato screen-to-body ratio e una discreta dotazione hardware. In base alle recenti indiscrezioni, il dispositivo verrà commercializzato in altri paesi come Mate 10 Lite che, insieme ai Mate 10 e Mate 10 Pro, sarà annunciato il prossimo 16 ottobre a Monaco di Baviera.

Il nuovo Huawei Maimang 6 possiede un telaio unibody in alluminio e uno schermo 2.5D da 5,9 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. La diagonale del display è quindi maggiore rispetto a quella del precedente modello (5,5 pollici), ma l’ingombro è simile, dato che le cornici hanno uno spessore ridotto. La caratteristica più interessante è la doppia fotocamera posteriore e frontale. Il produttore cinese ha scelto sensori da 16 e 13 megapixel per le fotocamere principali, e 2 megapixel per quelle secondarie che, rilevando la profondità, consentono di applicare l’effetto bokeh.

La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Kirin 659 (quattro Cortex-A53 a 2,36 GHz, quattro Cortex-A53 a 1,7 GHz e GPU Mali T830-MP2), affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 256 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS, NFC e LTE con supporto dual SIM (slot ibrido). Sono presenti anche il lettore di impronte digitali (sul retro) e il jack audio da 3,5 millimetri.

La batteria ha una capacità di 3.340 mAh. Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.1. Dimensioni e peso sono 156,2×75,2×7,5 millimetri e 164 grammi, rispettivamente. Il Maimang 6 sarà disponibile dal 30 settembre in tre colori: Obsidian Black, Streamer Gold e Aurora Blue. Il prezzo è 2.399 yuan, pari a circa 300 euro.