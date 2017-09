Instagram, arrivano i filtri facciali per i Live

Filippo Vendrame,

Instagram continua il suo lavoro per offrire nuove opportunità ai suoi utenti con l’obiettivo di poter offrire un’esperienza d’uso sempre più completa ed efficace. L’ultima novità riguarda il suo servizio Live che consente di trasmettere in diretta streaming su Internet. Il social network fotografico, infatti, ha annunciato l’arrivo di nuovi filtri facciali per le dirette Live. In questo modo, gli utenti potranno giocare con i filtri durante i Live per divertirsi a dare un tocco di originalità in più ai video.

Per utilizzare i filtri facciali all’interno delle dirette, gli utenti non dovranno fare altro che toccare l’icona a forma di viso nell’angolo in basso a destra prima o durante la trasmissione. Si potrà poi scegliere quale filtro applicare semplicemente toccandolo per scoprire l’effetto che fa. Ci sono filtri facciali un po’ per tutti i gusti e per dare maggiore personalità alle dirette. Una volta che il Live sarà concluso, gli utenti potranno eliminare il filmato, oppure condividerlo attraverso la funzione delle Storie.

Eliminandolo, si ricorda, il video scomparirà per sempre dalla piattaforma. Instagram comunica che i filtri facciali saranno resi disponibili per tutti a partire dalle prossime settimane.

Trattasi, dunque, di una novità molto carina che permette di rendere più divertente l’utilizzo della funzione Live da parte degli utenti.

Il social network fotografico, dunque, continua nella sua opera di proporre nuove opportunità ai suoi iscritti, l’unica via possibile per continuare a rimanere uno dei migliori social network della rete con il più alto tasso di crescita.