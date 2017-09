iPhone 8 arriva in Italia, tutte le offerte

Filippo Vendrame,

L’iPhone 8 e l’iPhone 8 Plus sbarcano, finalmente, in Italia. Da oggi, 22 settembre, i nuovi smartphone di casa Apple potranno essere ufficialmente acquistati. Dunque, tutti coloro che fossero interessati a metterci le mani sopra potranno farlo recandosi in un negozio per acquistarli. A partire da oggi, inoltre, dovrebbero iniziare ad essere consegnati tutti gli iPhone 8 preordinati nei giorni scorsi direttamente dall’Apple Store Online. Si ricorda che l’iPhone 8 può essere comprato a partire da 839 euro.

iPhone 8, dove acquistarlo

I nuovi melafonini possono essere acquistati, innanzitutto, direttamente all’interno dei molti negozi ufficiali di Apple sparsi per il territorio italiano. Rispetto all’anno scorso, le scorte disponibili dell’iPhone 8 dovrebbero essere molto ampie e quindi non si dovrebbe correre il rischio di rimanere a “bocca asciutta” anche dopo molte ore di attesa. I nuovi iPhone 8 si potranno acquistare, ovviamente, anche in tutte le grandi catene di elettronica come MediaWorld ed Unieuro.

Gli operatori TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia inseriranno, tutti, i nuovi iPhone 8 all’interno dei loro listini, proponendoli anche attraverso offerte dedicate che consentano ai loro clienti di poter mettere le mani sui nuovi smartphone senza prosciugare la carta di credito in una sola volta sola. In breve, proporranno offerte che consentiranno ai clienti di poter acquistare a rate gli iPhone 8 abbinandoli a specifici piani. Anche i negozi online proporranno i nuovi iPhone 8 a partire dall’Apple Store online, passando per i grandi eShop della rete come Amazon.

iPhone 8, Galaxy S8 e Galaxy Note 8

L’iPhone 8 ed il suo fratello maggiore iPhone 8 Plus dovranno vedersela da subito principalmente con i Galaxy S8 e i Galaxy Note 8 di Samsung che sono i suoi più diretti rivali. Si tratta della classica “sfida” che contrappone Apple e Samsung ogni anno ad ogni uscita di un nuovo loro modello.

L’iPhone 8, dunque, dovrà sfruttare tutti i suoi assi nelle maniche come il nuovo e potente processore A11 Bionic per convincere gli utenti della bontà delle sue prestazioni.

iPhone 8 e iPhone X

Ma la vera concorrenza non arriverà dagli smartphone di Samsung o dal mondo Android in generale, perché il vero concorrente dell’iPhone 8 se lo troverà direttamente in casa. L’iPhone X, infatti, ha calamitato l’attenzione dei fan della mela morsicata grazie ad un design moderno ed ad alcune specifiche tecniche davvero interessanti come il Face ID. Molti utenti, infatti, stanno attendendo il debutto dell’iPhone X per capire cosa fare.

Galleria di immagini: iPhone 8 e iPhone 8 Plus: le foto

Questa attesa, dunque, potrebbe frenare le vendite dell’iPhone 8 che potrebbe subire, quindi, la concorrenza interna dell’iPhone X.