iPhone 8: arriva il primo teardown

Marco Grigis,

La nuova linea degli iPhone 8 è arrivata da poche ore nei negozi e, come ormai tradizione, iFixit ha già effettuato il primo teardown del dispositivo. Il gruppo è infatti riuscito ad acquistare un esemplare in Australia, il primo Paese mondiale coinvolto dalla tornata di vendite, smontandolo poi pezzo per pezzo. Il design interno risulterebbe molto simile a quello del precedente iPhone 7, ma con alcune e interessanti novità.

La società, prima di procedere con il teardown effettivo del dispositivo, ha sottoposto iPhone 8 a una scansione ai raggi X, per apprendere la posizione delle componenti interne. Così come già accennato, la disposizione dell’hardware è praticamente sovrapponibile a quella di iPhone 7, anche se dalle immagini appare più che evidente l’aggiunta di una spirale ramata per la ricarica a induzione.

Il primo dato che emerge è come iPhone 8, nella sua versione da 4.7 pollici, incorpori una batteria leggermente meno capiente rispetto alla precedente generazione: 1.821 mAh rispetto ai 1.960 di iPhone 7. Grazie alle ottimizzazioni del processore A11 Bionic, tuttavia, l’autonomia del device rimane comunque invariata. Per questo modello, inoltre, il processore principale è abbinato a 2GB di RAM LPDDR4, prodotta da SK Hynix, a cui si aggiungono il modem LTE Qualcomm MDM9656 Snapdragon X16 e un circuito NFC NXP 80V18 Secure. Come facile intuire, la scheda logica vede sempre una forma a “L”, novità quest’ultima introdotta lo scorso anno.

Non è però tutto, poiché iFixit ha rilevato la presenza di un connettore Lightning rinforzato rispetto ai precedenti modelli, forse per ridurre la probabilità di rotture accidentali e garantire una tenuta più stagna sia per il contatto con l’acqua che per la polvere. Al momento, le procedure di teardown sono ancora largamente in corso, di conseguenza altre novità potrebbero essere rivelate nelle prossime ore oppure entro pochi giorni. Le caratteristiche interne, inoltre, non dovrebbero notevolmente differire dal modello dal display più generoso, ovvero iPhone 8 Plus.