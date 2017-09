Windows 10: Windows Store diventa Microsoft Store

Filippo Vendrame,

Il Windows Store diventa Microsoft Store. Il gigante del software, infatti, ha iniziato a distribuire agli Insider che stanno testando Windows 10 Fall Creators Update, un nuovo update dell’applicazione del Windows Store presente su Windows 10. Nello specifico, l’update è stato distribuito all’interno dell’anello Release Preview e questo potrebbe presagire una sua prossima distribuzione.

Questo nuovo update apporta due importanti modifiche: la prima è il cambio di nome da Windows Store a Microsoft Store e la seconda è un cambio di logo. Il nuovo logo rappresenta, adesso, una sorta di borsa della spesa bianca con il logo colorato di Microsoft dentro. Per quanto concerne modifiche strutturali interne, invece, non sembrano esserci particolari novità. Microsoft non ha, ancora, annunciato ufficialmente il nuovo brand del market delle app di Windows 10, comunque è interessante notare come il nome sia il medesimo di quello dei negozi fisici della casa di Redmond.

Questo allineamento di nome potrebbe far pensare che Microsoft voglia trasformare il Microsoft Store di Windows 10 in qualcosa di più di un semplice logo dove trovare app, musica, video e giochi. I negozi fisici, infatti, vendono anche prodotti hardware e software di terze parti.

Microsoft, dunque, potrebbe voler in qualche modo semplificare l’esperienza d’acquisto di tutti i suoi utenti, unificando tutti i suoi negozi sotto un unico brand.

Trattasi, dunque, di una novità molto interessante. Non è chiaro quando l’aggiornamento arriverà per tutti, se, cioè arriverà a breve o se si dovrà aspettare il 17 ottobre con il rollout ufficiale di Windows 10 Fall Creators Update.

Quello che appare evidente, però, è che Microsoft stia progettando qualcosa di interessante di cui, ancora, non si conoscono bene i dettagli.