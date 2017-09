Fastweb, 1Gbps a Genova con Ultrafibra

Filippo Vendrame,

Gli abitanti di Genova possano, adesso, contare su Fastweb per poter accedere alla banda ultralarga. L’operatore, infatti, ha annunciato di aver portato nella capitale ligure il suo servizio “Ultrafibra” con velocità fino a 1 Gigabit in download e fino a 200 Megabit in upload. Trattasi di una forma di connettività basata sulla rete in fibra ottica con tecnologia FTTH (Fiber To The Cabinet), con la fibra, cioè, portata sin dentro le abitazioni dei clienti.

Genova, così, si aggiunge a a Milano, Torino, Roma, Bari e Bologna, città dove Fastweb ha già attivato il suo servizio Ultrafibra. Grazie all’accesso alla banda ultralarga, tutte le famiglie di Genova potranno usufruire, senza alcun problema, di tutta una serie di servizi di valore aggiunto come scaricare velocemente film in alta definizione, condividere foto e video sul web con una velocità mai sperimentata prima, giocare on-line, collegare nuovi device della casa intelligente. Ento la fine del 2017, l’operatore renderà disponibile il servizio di connettività Ultrafibra a oltre 155 mila unità abitative, cioè oltre il 40% del totale della città.

I lavori di copertura sono stati realizzati da Flash Fiber, la joint venture creata con TIM per portare il FTTH in 29 città. Ulteriori abitazioni, pari ad oltre il 25% del totale, sono invece collegate al momento dall’infrastruttura “Fiber-to-the-cabinet” (FTTC), con performance fino a 100 Megabit al secondo in download, portando il totale delle abitazioni coperte dal servizio a banda ultra-larga entro fine 2017 ad oltre il 65% della città. Entro la fine del 2018, le unità abitative per le quali sarà realizzato il tratto finale dall’armadio all’abitazione, e che saranno abilitate al servizio Ultrafibra ad 1 Gigabit, copriranno il 63% della città.