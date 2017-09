Intel Coffee Lake, nuove CPU per PC desktop

Luca Colantuoni,

Dopo aver annunciato i primi processori Kaby Lake Refresh per notebook, Intel ha svelato ufficialmente sei processori per PC basati sull’architettura Coffee Lake. Entrambi fanno parte dell’ottava generazione, ma per le CPU desktop è stato utilizzato un processo produttivo migliore (14 nm++) che ha permesso di incrementare il numero di core.

Tutti i processori desktop attuali hanno un massimo di quattro core. La nuova architettura ha ora consentito l’aggiunta di due core ai modelli Core i7/i5/i3, anche se Intel ha dovuto ridurre la frequenza di clock rispetto alla settima generazione, probabilmente per evitare un eccessivo incremento dei consumi. La presenza di più core offre però un netto vantaggio prestazionale durante il multitasking. In totale ci sono sei modelli, due per ogni serie. I Core i3-8100 (3,6 GHz) e Core i3-8350K (4 GHz con moltiplicatore sbloccato) hanno 4 core, 4 thread e non supportano il Turbo Boost.

I Core i5-8400 (2,8 GHz) e Core i5-8600K (3,6 GHz con moltiplicatore sbloccato) hanno 6 core, 6 thread e supportano il Turbo Boost (4 e 4,3 GHz, rispettivamente). Infine, i Core i7-8700 (3,2 GHz) e Core i7-8700K (3,7 GHz con moltiplicatore sbloccato) hanno 6 core, 12 thread e supportano il Turbo Boost (4,6 e 4,7 GHz, rispettivamente). Il controller integrato nei Core i7 supporta memorie DDR4 a 2.666 MHz, mentre quello nei Core i5 si ferma a 2.400 MHz. La GPU Intel UHD Graphics 630 supporta la riproduzione video 4K.

Nonostante il socket sia rimasto lo stesso (LGA 1151), i nuovi processori Coffee Lake non possono essere installati su schede madri con chipset serie 100 e 200. Gli utenti devono necessariamente acquistare schede madri basate sul nuovo chipset Z370 che supporta Intel Optane Memory e Thunderbolt 3. I prezzi (per 1.000 unità) dei sei modelli in vendita dal 5 ottobre sono i seguenti: Core i3-8100 (117 dollari), Core i3-8350K (168 dollari), Core i5-8400 (182 dollari), Core i5-8600K (257 dollari), Core i7-8700 (303 dollari) e Core i7-8700K (359 dollari).