iPhone 8: rumori nello speaker di chiamata?

Marco Grigis,

I primi esemplari di iPhone 8 e iPhone 8 Plus sono giunti nelle mani dei consumatori, con l’avvio delle vendite lo scorso venerdì. A un solo weekend di distanza, tuttavia, emerge un piccolo problema relativo all’audio di chiamata: secondo quanto riportato da MacRumors, alcuni utenti sentirebbero dei rumori di disturbo durante l’utilizzo dell’altoparlante integrato nella parte superiore degli smartphone.

Le segnalazioni, apparse sul forum sempre di MacRumors, provengono da diversi luoghi del mondo: la problematica sarebbe stata rilevata in Australia, negli Stati Uniti e in Europa. Secondo quanto descritto dagli stessi utenti, sia iPhone 8 che iPhone 8 Plus produrrebbero dei rumori statici durante la chiamata, dei crepitii considerati di disturbo durante la normale conversazione telefonica.

Dalle ricostruzioni, il fastidioso rumore sarebbe del tutto casuale: alcune chiamate lo presenterebbero di continuo, altre invece ne sarebbero del tutto esenti. La problematica, inoltre, non viene riprodotta con l’impiego di auricolari o altri strumenti bluetooth, di conseguenza è relativa unicamente alla cuffia auricolare integrata nel pannello frontale del device.

Sembra che gli utenti abbiano provato anche a testare diverse condizioni di utilizzo, per verificare non vi fossero interferenze. Non si rileverebbero miglioramenti, tuttavia, disattivando WiFi, Bluetooth e altre tecnologie di connessione durante la chiamata. Anche l’hard reset del dispositivo non sarebbe risultato di grande aiuto, sebbene alcuni possessori abbiano affermato un vago miglioramento dopo la procedura.

Al momento, difficile è ipotizzare la natura del malfunzionamento: non è dato sapere, infatti, si tratti di una questione relativa al software o all’hardware del device. Inoltre, non tutti gli iPhone 8 e gli iPhone 8 Plus ne sarebbero affetti. Sembra che Apple sia già stata informata sull’intoppo e sia già alla ricerca di una soluzione efficace: nella migliore delle ipotesi, potrebbe essere sufficiente un semplice aggiornamento software per iOS 11, nella peggiore la sostituzione del dispositivo o la riparazione della componente hardware non correttamente funzionante.