iPhone 8: scocca in vetro costosa da riparare?

Marco Grigis,

Tra le novità introdotte con iPhone 8, una generazione di smartphone che eredita parte del suo design dai predecessori, spicca la nuova scocca posteriore in vetro. Un cambio di materiali, rispetto al classico alluminio anodizzato, necessario per assicurare le funzioni di ricarica wireless di cui il dispositivo è nativamente dotato. Per quanto resistente, tuttavia, il vetro rimane più incline a danneggiamenti a seguito di cadute accidentali, tanto da richiederne la sostituzione. Una riparazione tuttavia tutt’altro che economica, così come ha voluto sottolineare The Verge in un recente intervento.

Sia iPhone 8 che iPhone 8 Plus incorporano una lamina in vetro sulla scocca posteriore, per abilitare le funzioni di ricarica wireless citate poc’anzi. Per sostituire un pannello frantumato a seguito di un urto, però, sarà necessario un esborso maggiore rispetto alla riparazione di un display difettoso, almeno negli Stati Uniti. Secondo quanto reso noto da The Verge, su segnalazione di AppleInsider, per i possessori di AppleCare+ cambiare lo schermo potrebbe costare solamente 29 dollari, mentre per la riparazione della scocca posteriore ne serviranno almeno 99.

Come già accennato, i prezzi fanno riferimento agli Stati Uniti e, ovviamente, per riparazioni esterne all’intervento gratuito. In Europa il panorama è più complesso poiché, essendo la garanzia di base di 24 mesi anziché un singolo anno, non sempre gli utenti decidono di acquistare AppleCare contestualmente al device. Come facile intuire, all’interno della garanzia di legge rimangono comunque parti danneggiate o non funzionanti su cui l’utente non ha responsabilità diretta, un fatto che esclude automaticamente il vetro posteriore poiché la rottura è di norma dovuta a urti o cadute accidentali.

In ogni caso, i costi potrebbero derivare dal complesso design scelto da Apple per assicurare la tenuta e l’impermeabilità del dispositivo: così come dimostrato dal recente teardown di iFixit, la scocca posteriore prevede uno scheletro metallico, su cui è adagiato con precisione millimetrica il livello in vetro, fissato alla stesso metallo con uno strato di speciale collante.