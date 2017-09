iPhone 8: Tim Cook soddisfatto del lancio

Marco Grigis,

L’arrivo di iPhone 8 nei negozi non è stato accompagnato da file chilometriche, tuttavia le prime performance di vendita sembrano aver soddisfatto pienamente Apple. È quanto conferma Tim Cook, CEO dell’azienda, in un recente intervento per CNBC. La domanda per il nuovo smartphone rimarrebbe infatti elevata, così come per la rinnovata versione di Apple Watch, senza scossoni di sorta rispetto alle previsioni del gruppo. Le attenzioni della stampa e dell’utenza, però, sembrano rimanere ancora fortemente orientate a iPhone X, lo smartphone da 5.8 pollici che verrà distribuito nel mese di novembre.

Secondo quanto riferito alla stampa, Tim Cook sarebbe del tutto entusiasta della risposta degli utenti ai nuovi device di Cupertino, iPhone 8 e Apple Watch Series 3 in prima linea. Tra la fase di preordine e la vendita in negozio, i nuovi smartphone da 4.7 e 5.5 pollici starebbero raggiungendo velocemente la fase di esaurimento, mentre la versione LTE dello smartwatch sarebbe andata letteralmente a ruba. Su questo fronte, naturalmente, il riferimento è in relazione a quelle nazioni dove il modello risulta già in vendita, Italia quindi esclusa.

Ecco cosa stiamo vedendo. L’orologio con LTE – il Series 3 Watch – è finito in sold out in molte parti del mondo. Stiamo lavorando davvero duramente per incontrarne la domanda. Abbiamo inoltre esaurito iPhone 8 e iPhone 8 Plus in alcuni store, ma possiamo ancora contare su una buona fornitura. Non potrei essere più felice.

Sebbene Cook non sia entrato sulla questione, pare che il fenomeno ridotto delle file possa essere dovuto a una migliore gestione degli ordini: Apple ha infatti implementato una modalità di prenotazione e ritiro in store, affinché l’utente possa trovare il suo device preferito al lancio senza dover subire lunghe e interminabili code. Allo stesso tempo, però, gli analisti sospettano anche iPhone X possa aver giocato un ruolo fondamentale, convincendo molti utenti a saltare questa tornata d’aggiornamento per attendere il prossimo novembre.

Infine, il CEO ha confermato la pronta risoluzione dei problemi WiFi ed LTE rilevati su alcuni Apple Watch, un “problema minore” su cui Apple sarebbe già al lavoro con un aggiornamento software.