Lenovo ThinkPad 25, un notebook vintage

Luca Colantuoni,

Il primo ThinkPad è stato annunciato 25 anni fa. Per festeggiare la ricorrenza storica, prevista per il prossimo mese, Lenovo annuncerà una versione vintage del popolare laptop denominata ThinkPad 25 Anniversary Edition. Un sito tedesco ha pubblicato alcune immagini del prodotto, insieme alle possibili specifiche. Nessuna informazione sul prezzo che, tuttavia, non dovrebbe essere troppo elevato.

L’iniziativa Retro ThinkPad è stata avviata circa due anni fa. L’obiettivo del designer David Hill era combinare le moderne tecnologie con il design classico del primo ThinkPad (700C) annunciato nel 1992 (il produttore originale era IBM, la cui divisione PC è stata acquisita da Lenovo nel 2005). La somiglianza del “nuovo” modello si nota chiaramente da alcuni particolari: il logo ThinkPad colorato nell’angolo destro del poggiapolsi, il pulsante Invio di colore blu e una tastiera con sette file di tasti e i comandi per il volume nella parte superiore. Non mancherà ovviamente la finitura gommata posteriore e il famoso TrackPoint rosso tra i tasti G, H e B.

Il ThinkPad 25 dovrebbe avere una dotazione hardware identica all’attuale serie ThinkPad T470: schermo da 14 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Core i7, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e scheda video NVIDIA GeForce 940MX. La connetività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Ethernet, Bluetooth 4.1 e LTE. Presenti inoltre tre porte USB 3.0, una porta USB Type-C, card reader SD, slot per micro SIM e uscita HDMI. Oltre al lettore di impronte digitali, gli utenti potranno usare la webcam per effettuare il login con la funzionalità Windows Hello di Windows 10.

Il designer aveva sottolineato che il notebook “non costerà 5.000 dollari”, ma si prevede un prezzo sicuramente superiore ai 1.000 euro. L’annuncio ufficiale dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.