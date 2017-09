Levi’s Commuter Trucker Jacket con Google Jacquard

Cristiano Ghidotti,

Nonostante a prima vista non riveli la propria natura hi-tech, è molto più di una semplice giacca: il Commuter Trucker Jacket prodotto da Levi’s si basa sulla tecnologia Jacquard sviluppata da Google con l’obiettivo di rendere la stoffa degli abiti interattiva, così da poter controllare le funzioni tipiche dell’ecosistema mobile attraverso gesture semplice e intuitive. Sarà acquistabile a partire dai prossimi giorni nei negozi della catena e sul sito ufficiale: il prezzo, annunciato nei mesi scorsi, è di 350 dollari per il mercato statunitense.

Tra le feature offerte figurano il controllo dei brani musicali in riproduzione (play, pausa, traccia successiva e informazioni sulla canzone ascoltata), l’ottenimento di indicazioni per la navigazione stradale (direzione da imboccare, tempo di arrivo stimato e orario corrente), la lettura dei messaggi in ingresso (notificati tramite l’accensione di un LED e una vibrazione trasmessa al braccio) e la gestione delle telefonate ricevute. Il tutto grazie a una speciale superficie touch intrecciata a livello del polsino e connessa allo smartphone in modalità wireless, da togliere in modo rapido prima del lavaggio. Ogni comando può essere configurato e personalizzato a piacimento, tramite un’apposita applicazione in download gratuito per dispositivi Android.

La tecnologia Jacquard è stata sviluppata dal team ATAP (Advanced Technology and Projects) di Google e presentata lo scorso anno in occasione dell’evento I/O 2016 dedicato alla community di sviluppatori. Lo scopo è quello di creare una piattaforma connessa da integrare nei capi di abbigliamento, così da rendere smart gli indumenti senza scendere a compromessi in termini di comfort e design. Il Commuter Trucker Jacket è il primo capo di vestiario a integrarla, ma nelle intenzioni del gruppo di Mountain View ne seguiranno altri, grazie a partnership simili.