Microsoft Ignite 2017, le principali novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha inaugurato l’appuntamento di Ignite 2017, evento annuale della casa di Redmond dedicato al mondo enterprise. Il keynote di apertura ha visto la salita sul palco del CEO di Microsoft Satya Nadella che ha portato all’attenzione del pubblico novità in ambito cloud, intelligenza artificiale e Mixed Reality. Moltissime le novità che il gigante del software ha annunciato per il mondo enterprise.

In primo luogo, Microsoft ha annunciato che Skype for Business sarà sostituito da Microsoft Teams. Non si tratta di una novità, in realtà, in quanto indiscrezioni in tal senso erano già arrivate nelle scorse settimane. Questa evoluzione di Skype for Business è stata resa necessaria per offrire alle aziende un servizio qualitativamente superiore. L’azienda sta già consentendo agli utenti Office 365 di aggiornare Skype for Business a Microsoft Teams. Per coloro che ancora non fossero interessati a spostarsi su Microsoft Teams, l’azienda rilascerà Skype for Business Service nella seconda metà del 2018.

Ad Ignite, il gigante del software ha, anche, annunciato Microsoft 365 Education per il mondo educational. Proprio come il bundle per le aziende, Microsoft 365 Education comprende Office 365 for Education, Windows 10, Enterprise Mobility + Security e anche Minecraft: Education Edition. È progettato come un intero pacchetto per Office, Windows e prodotti di sicurezza per studenti ed insegnanti.

Come terza novità, Microsoft ha svelato anche nuovi computer per le aziende che adottano Windows 10 S che, così, espande la sua presenza anche al mondo enterprise.

Non mancano, poi, annunci su nuove funzionalità di Office 365 e su una maggiore integrazione di LinkedIn sempre in Office. Microsoft ha annunciato anche Bing for Business, un’esperienza di ricerca smart per gli utenti aziendali di Office 365.

Microsoft non ha dimenticato nemmeno Yammer ed ha annunciato diversi aggiornamenti. Presentato anche il nuovo Dynamics 365 AI Solutions, una versione modulare di Dynamics 365 for Talent.

Tra gli annunci di Ignite 2017, la disponibilità del nuovo SQL Server 2017 che sbarca ufficialmente anche su Linux.

Infine, spazio anche per la Mixed Reality con alcune dimostrazione di come è possibile progettare una macchina grazie ai visori Hololens.

Un keynote ricco di novità che saranno approfondite in mini conferenze tematiche che si terranno sino al prossimo 29 settembre.