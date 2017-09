Microsoft Office 365, nuovo app launcher

Luca Colantuoni,

La produttività migliora se l’utente dispone delle funzionalità necessarie, ma anche se può accedere velocemente alle applicazioni e ai servizi. Ecco perché Microsoft ha deciso di rinnovare l’interfaccia di Office.com e il launcher di Office 365. Le novità che verranno rilasciate a breve permetteranno di ridurre il numero dei clic, evitando di perdere tempo a cercare l’opzione all’interno di menu complicati.

Office.com è la “porta di ingresso” per Office 365. Dopo aver effettuato il login, l’utente vedrà una schermata suddivisa in varie sezioni. Nella parte superiore ci sono i collegamenti alle singole applicazioni (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive e altre). Subito sotto è visibile una sezione con le attività consigliate, ad esempio gli ultimi documenti modificati o le risposte ai commenti. Segue quindi un elenco di documenti recenti, “pinned” e condivisi con l’utente. Nella parte inferiore ci sono infine le sezioni per SharePoint e OneDrive.

In alto a destra è presente il campo per la ricerca di applicazioni, documenti, persone e siti web. Sul lato sinistro viene visualizzato il nuovo app launcher, in cui sono elencate le applicazioni ordinate in base alla frequenza di utilizzo. È comunque possibile personalizzare il launcher, scegliendo quelle più usate. Il launcher permette anche di accedere rapidamente ai documenti recenti e di crearne di nuovi.

La nuova gallery Office 365 consente di cercare le app giuste in base alle proprie necessità e di installare le versioni desktop o mobile. Tutte le novità saranno accessibili agli utenti Office 365 nel corso delle prossime settimane.