Skype non funziona su iPhone 8

Filippo Vendrame,

Skype sembra non funzionare regolarmente sui nuovi iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Tutti gli acquirenti dei nuovi melafonini, infatti, starebbero riscontrando fastidiosi problemi con l’applicazione di Microsoft. Nello specifico, gli utenti starebbero segnalando crash all’avvio dell’applicazione. In breve, Skype, al momento, risulterebbe quasi inutilizzabile sui nuovi iPhone 8. Il problema sarebbe da ricondursi ad un qualche bug, probabilmente dovuto ad una non corretta ottimizzazione dell’app per i nuovi smartphone di casa Apple.

Fortunatamente, Microsoft è intervenuta immediatamente informando gli utenti di essere a conoscenza del problema e che i tecnici stanno lavorando velocemente per risolverlo. Ci sarebbe, inoltre, in test anche un correttivo che se funzionante, potrebbe essere presto rilasciato a tutti e sarebbe in grado di ripristinare il corretto funzionamento di Skype all’interno dei nuovi iPhone 8. L’auspicio, ovviamente, è che questo problema sia risolto quanto prima. Skype è un’applicazione molto importante, utilizzata anche per la produttività da parte di molte persone. Il non poterla utilizzare, per qualcuno, rappresenta una fonte di grandi problemi.

L’auspicio, dunque, è che questo correttivo possa essere rilasciato quanto prima e che situazioni analoghe non possano più accadere.

Una volta disponibile, il fix arriverà mediante aggiornamento dell’applicazione attraverso l’App Store di Apple. Tutti gli altri iPhone e iPad con iOS 11 non sembrano avere problemi con Skype, segno che il bug è proprio relativo ad una mancata ottimizzazione dell’app di Microsoft per i nuovi melafonini.